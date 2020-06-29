МНО Филиппин приостановило реализацию тендера по закупке ДВКД

ЦАМТО, 26 июня. Министерство национальной обороны Филиппин временно приостановило реализацию тендера, предусматривающего приобретение для ВМС страны двух новых десантно-вертолетных кораблей-доков (ДВКД).

Как сообщает агентство PNA со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью ВМС Филиппин капитана второго ранга Марию Кристину Роксас, решение было принято из-за продолжающейся пандемии COVID-19. М.Роксас подчеркнула, что данный проект не отменен, а только приостановлен.

Как уже сообщал ЦАМТО, 14 июня 2019 года Министерство национальной обороны Филиппин впервые опубликовало запрос о предложении в рамках тендера на поставку двух ДВКД для ВМС страны. Одобренный бюджет проекта составил 5,56 млрд. филип. песо (107 млн. долл.). По требованиям конкурса, как минимум, один из кораблей должен быть построен на территории Филиппин. Срок поставки кораблей не должен превышать 1095 суток со дня вступления контракта в силу.

Тем нее менее, к назначенной на 8 августа 2019 года процедуре вскрытия предложений на поставку ВМС Филиппин двух ДВКД заявку на участие в конкурсе подала только индонезийская судостроительная компания PT PAL. При этом она была дисквалифицирована "за неспособность выполнить требование постройки одного из судов на Филиппинах".

В августе 2019 года МНО Филиппин повторно объявило тендер, изменив требования к претендентам. В частности, было устранено положение, требующее совместно с филиппинским партнером построить не менее одного ДВКД на территории страны. При этом подрядчик должен был передать права собственности на проект судна МНО и ВМС Филиппин. Вскрытие предложений состоялось 24 сентября 2019 года, однако и данный конкурс также завершился неудачно.

В октябре 2019 года МНО Филиппин в третий раз возобновило тендер на приобретение для ВМС страны двух новых ДВКД. Бюджет проекта не изменился. Вскрытие конвертов с предложениями должно было состояться 26 ноября 2019 года, однако проект в итоге застопорился, а теперь приостановлен.

Как предполагается, водоизмещение каждого ДВКД составит не менее 5000 т, длина – не менее 120 м, максимальная ширина – не менее 21 м. Как сообщалось, согласно требованиям МНО Филиппин, каждый из двух приобретаемых ДВКД должен оснащаться четырьмя многоцелевыми десантными катерами (LCU) и четырьмя надувными шлюпками с жестким корпусом (RHIB). Выбранный подрядчик также должен обеспечить логистическую поддержку поставленных систем.

В настоящее время на вооружении ВМС Филиппин имеются два десантно-вертолетных корабля-дока класса "Тарлак" водоизмещением 11583 т, построенных на базе разработанного южнокорейской Dae Sun проекта ДВКД класса "Макассар". Корабли были приобретены в рамках первого этапа программы модернизации ВС Филиппин ("Первый Горизонт"). Новые ДВКД планируется построить в рамках второго этапа этой программы ("Второй Горизонт").