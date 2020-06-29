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Военное обозрение

Минобороны заказало разработку робота для эвакуации раненых с поля боя

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Источник изображения: topwar.ru

Российское Минобороны заказало разработку специального роботизированного комплекса для эвакуации раненых с поля боя. Соответствующая заявка на проведение ОКР по данной теме размещена на сайте госзакупок.

Как следует из документа, на проведение работ выделяется около 250 млн. рублей, работа должна быть выполнена до 10 ноября 2022 года. Заявки на участие в конкурсе принимают до 17 июля, итоги будут подведены 5 августа 2020 года. Других подробностей разработки не приводится.

Министерство обороны Российской Федерации (...) извещает о проведении закрытого конкурса на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях" (шифр "Эвакуация-Р")

- говорится в документе.

Как передает ТАСС, военное ведомство еще в 2016 году инициировало научные изыскания в области создания семейства роботизированных комплексов медицинского назначения. Предполагалось, что по итогам научно-исследовательских работ Минобороны получит готовое тактико-техническое задание для открытия ОКР. В конечном результате же, военные планируют получить роботизированный комплекс, способный самостоятельно находить, опознавать и вывозить раненых с поля боя, а также передвигаться по разным типам местности и внутри помещений.

Как на самом деле продвигаются изыскания в данной области - неизвестно.

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