Система дистанционной установки мин «Земледелие»: к названию подошли творчески

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В России проходит завершающий этап испытаний новой системы залпового огня «Земледелие», предназначенной для дистанционной установки мин. Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) включает в себя боевую и транспортно-заряжающую машины, а также транспортно-пусковые контейнеры.

Транспортно-пусковые контейнеры содержат инженерные боеприпасы, которые соответствуют требованиям Женевской конвенции, касающихся их последующей самоликвидации.

Боевая машина представляет собой систему залпового огня с полусотней направляющих калибра 122 миллиметра. Она способна использовать различные типы мин: как противопехотные, так и противотанковые. Перед залпом устанавливают полетное задание и параметры для самоликвидации боеприпасов.

Дальность действия «Земледелия» составляет 5-15 километров, что позволяет осуществлять минирование наиболее безопасным и маневренным способом на удаленной дистанции.

Разработчиком новой техники является НПО «Сплав».

Известно также, что боевая машина может устанавливать мины нового поколения. Возможно, речь идет об «умных» минах ПОМ-3, о которых сообщалось еще в 2016 году. Благодаря особой электронной начинке такие мины способны распознавать цели и срабатывать только тогда, когда надо. Например, они игнорируют животных и транспортные средства и реагируют только на человека.

В качестве шасси для «Земледелия» используются автомобили КамАЗ с бронированными кабинами, оснащенными системами фильтрации и вентиляции воздуха, а также кондиционерами.

Впервые система была официально представлена 24 июня на параде в честь 75-летия Великой Победы, который проходил в Москве на Красной площади. Там участвовали две боевые и две транспортно-заряжающие машины. Но еще до этого «Земледелие» можно было наблюдать во время репетиций.

Сейчас у ВС РФ на вооружении стоят универсальные минные заградители (УМЗ) на базе на шасси автомобилей ЗиЛ-131, максимальный радиус действия которых составляет 100 метров. Есть еще вертолетная система минирования ВСМ-1 на базе Ми-8, которую можно применять с высоты не более 150 метров.

В 70-е годы на базе РСЗО «Град» и «Ураган» уже пытались создать подобную систему, имеющую дальность действия до 30 километров, но она была малоэффективна из-за низкой точности и высокой стоимости боеприпасов.

Авторский коллектив в плане названия подошёл к процессу творчески. По некоторым данным, "аграрная" тема превалировала изначально. Например, предлагался вариант "Сеятель". Но в итоге система дистанционного минирования стала "Земледелием".