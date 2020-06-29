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Российская газета

Роботов для эвакуации раненых создадут в России

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Боевая робототехническая платформа "Маркер".
Боевая робототехническая платформа "Маркер".
Источник изображения: Иван Сураев / РИА Новости

Министерство обороны России заказало опытно-конструкторские работы по созданию роботов для эвакуации раненых. Сумма контракта - 249,9 миллиона рублей.

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок - "Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях" (шифр "Эвакуация-Р"). Срок выполнения контракта - до 10 ноября 2022 года. Сумму контракта разделили на три года.

Еще несколько лет назад военное ведомство заявляло о начале работ над "Эвакуацией-Р", пишет ТАСС. Конструкторы должны были создать медицинские эвакуационные платформы и автоматизированные технологии диагностики и контроля общего состояния больных и раненых. А итогом должен был стать роботизированный комплекс, который сможет самостоятельно находить, опознавать и вывозить раненых с поля боя.


Светлана Цыганкова

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