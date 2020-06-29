Эвакуировать раненых с поля боя будут роботы

Минобороны России разместило заявку на сайте госзакупок на разработку до 10 ноября 2022 года многофункциональных медицинских роботов для эвакуации раненых и пораженных бойцов с поля боя.

«Министерство обороны Российской Федерации… извещает о проведении закрытого конкурса на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях» (шифр «Эвакуация-Р»)», - указано в документе.

Цена контракта составляет 249?982?141,5 рублей. В 2020 году на исполнение заказа планируется выделить 85 млн рублей, в 2021 году - 127 млн рублей, в 2022 году - 37?982?141. Итоги конкурса должны быть подведены 5 августа этого года, отмечает Eadaily.