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The National Interest (США): Россия надеется, что этот пистолет по популярности сравнится с АК-47

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Продажа оружия в России
Продажа оружия в России.
Источник изображения: © РИА Новости, Игорь Зарембо

В России завершена разработка пистолета ПЛ-15, который по своему универсализму, точности, надежности и легкости в обращении сравним с автоматом Калашникова. Удастся ли российским оружейникам сделать его таким же популярным в мире, как АК-47, покажет ближайшее время.

Возможно ли это?

Оценка оружейного эксперта Ларри Виккерса - "первоклассное оружие, точное, легкое в обращении и быстро перезаряжается" - повторяет расхожие похвалы в адрес АК-47, популярнейшего автомата в мире. Но по мнению сайта The War Zone, одной эффективности пистолету Лебедева (ПЛ-15) для культового статуса может и не хватить.

Концерн "Калашников", крупнейший в России производитель оружия и визитная карточка гениального изобретателя АК-47 Михаила Калашникова, выходит за рамки своей легендарной штурмовой винтовки (так в тексте - прим. ред.). Компания разрабатывала прототипы самого разного оружия, от автономных танков до мощных снайперских винтовок, но больше всего российские оружейники радуются усовершенствованному пистолету Лебедева ПЛ-15. Если повезет, пишет, The War Zone, он может стать "АК-47 среди пистолетов".

Пистолет, разработанный как универсальное оружие совместно с российским спецназом и спортсменами, в настоящее время проходит испытания и вскоре может оказаться в кобуре у военных и правоохранительных органов по всему миру, сообщил генеральный директор "Калашникова" Алексей Криворучко.

"Испытания ведутся, и мы надеемся, что они будут завершены в этом году, - сказал Криворучко. - Мы надеемся, что пистолет будет востребован Министерством обороны, военными и правоохранительными органами".

Компания имеет репутацию производителя надежного оружия. Идея надежного пистолета в духе вездесущей штурмовой винтовки АК-47 очень привлекательна. Как рассказали в "Калашникове", новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной - от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки. Двустороннее расположение и конфигурация сисиемы управления ПЛ-14 позволяют использовать его и правой, и левой рукой, а характеристики оружия делают его комфортным с точки зрения отдачи, подброса после выстрела и быстрого возвращения на линию прицеливанию.

У ПЛ-15 имеется индикатор наличия патрона в патроннике, позволяющий визуально или "на ощупь" определить, заряжено ли оружие. Нестандартная геометрия патронника позволяет стрелять патронами с нестандартной длиной гильзы.

Компания впервые продемонстрировала прототип ПЛ-14 в 2015 году на форуме по военной экипировке в Москве, а затем представила обновленную версию. В видеоролике от декабря 2015 года как ветеран американского отряда "Дельта" и эксперт по огнестрельному оружию Ларри Виккерс (Larry Vickers) тестирует оригинальный ПЛ-14.

Оценка Виккерса - "первоклассное оружие, точное, легкое в обращении и быстро перезаряжается" - повторяет частые похвалы в адрес АК-47, популярнейшей винтовки в мире. Но по мнению The War Zone, одной эффективности пистолету Лебедева (ПЛ-15) для культового статуса может и не хватить.

С 2014 года падение мировых цен на сырую нефть, а это важная статья российского экспорта, и международные санкции против правительства в Москве привели к значительному спаду российской экономики. Соединенные Штаты и Европейский союз ввели запрет на поездки и торговлю в знак протеста против действий Кремля на Украине и в Сирии.

В октябре 2016 года стали появляться сообщения, что Кремлю в следующем году, возможно, придется сократить расходы на оборону на 30%. Один эксперт предположил, что реальные сокращения составят менее 10 процентов, но все равно будут значительными.

Исходя из увиденного, ПЛ-15, безусловно, соответствует описанию "АК-47 среди пистолетов". Но хватит ли у российских военных денег превратить это оружие в самый популярный пистолет мира - совсем другой вопрос.


Джаред Келлер (Jared Keller)

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Украина
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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Криворучко Алексей
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