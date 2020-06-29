Компания Boeing завершила производство вертолетов AH-64E "Апач Гардиан" для ВВС Катара

ЦАМТО, 26 июня. Представитель Boeing подтвердил Jane's, что компания завершила производство всех 24 ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан", заказанных ВС Катара.

Производство вертолетов на предприятии компании в Меса (шт.Аризона) завершилось через 15 месяцев после официальной передачи ВВС Катара первой машины в марте 2019 года. Хотя сборка и летные испытания катарских AH-64E завершены, информация о том, все ли они отправлены в Катар, не раскрывается.

Несмотря на то, что компания Boeing не подтвердила сроки поставки вертолетов в Катар, можно предположить, что последние машины могут стать первыми "Апач", выполненными в последней Версии-6. Как заявила компания, у нее имеется зарубежный заказчик, который является первым получателем вертолета в Версии-6 и сейчас они поставляются этому заказчику. Ранее предполагалось, что вертолеты будут поставлены к концу мая, однако сроки могли несколько сдвинуться из-за пандемии COVID-19.

Вертолет Версии-6 отличается интеграцией РЛС управления огнем "Лонгбоу" с увеличенной с 8 до 16 км дальностью обнаружения и режимом применения над водой, что позволяет бороться с надводными кораблями противника. Первый зарубежный заказчик получит вертолеты Версии-6 в начальной конфигурации. Поставки данной модификации СВ США начнутся в конце 2020 года. Позднее машины в начальной версии будут модернизированы к серийной конфигурации.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2012 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной поставке Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" 24 ударных вертолетов AH-64E "Апач Лонгбоу", а также другого оборудования, систем вооружения, боеприпасов и сопутствующих услуг общей стоимостью до 3 млрд. долл.

В июне 2016 года СВ США подписали с компанией Boeing контракт стоимостью 667,522 млн. долл. на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 24 ударных вертолетов AH-64E "Апач", а также другого оборудования для ВС Катара. Условиями контракта была предусмотрена подготовку 70 пилотов и 100 технических специалистов ВС Катара. Контракт содержал опцион на поставку дополнительных вертолетов.

В мае 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" второй партии из 24 ударных вертолетов AH-64E "Апач" и сопутствующего оборудования общей стоимостью до 3 млрд. долл. Тем не менее, контракт на их поставку пока не подписан.

Первый вертолет AH-64E "Апач Гардиан" ВВС Катара приняли в ходе церемонии, состоявшейся 15 марта 2019 года на предприятии компании Boeing в Меса (шт.Аризона).

В ходе проведенного 18 декабря 2019 года ежегодного парада, посвященного Национальному дню страны, ВВС Катара впервые продемонстрировали не менее 7 вертолетов AH-64E "Апач Гардиан".

Поставленные вертолеты заменят устаревшие SA-342 "Газель" ВВС Катара и будут применяться для авиационной поддержки, ведения разведки и борьбы с танками противника.