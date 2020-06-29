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ЦАМТО

ЭМЗ им. В.М.Мясищева проводит отработки систем самолета для аэросъемки

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Последний построенный для ВКС России на ОАО "Авиакор-авиационный завод" по контракту 2011 году транспортно-пассажирский самолет Ан-140-100 (регистрационный номер RA-41260, заводской номер 14А010, сдан 28.11.2014). Чкаловский, 2018 год
Последний построенный для ВКС России на ОАО "Авиакор-авиационный завод" по контракту 2011 году транспортно-пассажирский самолет Ан-140-100 (регистрационный номер RA-41260, заводской номер 14А010, сдан 28.11.2014). Чкаловский, 2018 год.
Источник изображения: Руслан Боровик / russianplanes.net ( ссылка )

ЦАМТО, 26 июня. На "Экспериментальном машиностроительном заводе им. В.М.Мясищева" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК Госкорпорации Ростех) ведутся предварительные (заводские) испытания модернизированного самолета Ан-140-100 в варианте аэросъемки.

После завершения работ на предприятии по доработке планера и систем, самолет был передан на летно-испытательную базу для проведения наземных и летных испытаний. Испытания должны подтвердить безопасность и надежность конструкции, работоспособность установленного оборудования.

"По окончанию этапа предварительных испытаний, самолет поступит на специальные летные испытания, которые выполняются ГЛИЦ им. В.П.Чкалова совместно с нашим предприятием. В настоящее время на самолете выполнено более половины полетов по программе, работы проходят успешно", – сообщил управляющий директор АО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева" Александр Горбунов.

Ан-140-100, модернизированный в вариант картографической аэросъемки местности, сможет проводить фотосъемку местности с высоким разрешением. Качество получаемых изображений обеспечит широкое применение полученных данных в различных сферах деятельности.

Исходные аэросъемочные материалы в дальнейшем могут быть использованы для создания цифровой информации местности, которая включает систему электронных и цифровых карт, пространственные и трехмерные модели поверхности и дна водоемов, планы шельфа и внутренних водоемов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-140
Компании
ГЛИЦ
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ЭМЗ Мясищева
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