Войти
ЦАМТО

Экипаж РПКСН "Князь Владимир" готовит корабль к межбазовому переходу

408
0
0
Субмарина «Князь Владимир»
Субмарина «Князь Владимир».
Источник изображения: aoosk.ru

ЦАМТО, 26 июня. Экипаж РПКСН Северного флота проекта Борей-А "Князь Владимир", на котором 12 июня в Северодвинске был поднят Андреевский флаг, приступил к подготовке корабля к межбазовому переходу в пункт постоянной дислокации на Кольском полуострове.

В конце июня крейсер выйдет из Беломорской военно-морской базы в Белое море и в течение нескольких дней перейдет в главную базу подводных сил Северного флота – Гаждиево.

Ранее на одном из служебных совещаний командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев поставил задачи подчиненным управлениям и подводным силам флота спланировать мероприятия на текущий учебных год, в которых примет участие новый крейсер.

РПКСН "Князь Владимир" является головным кораблем усовершенствованного проекта "Борей" – "Борей-А". Он отличается от первых трех крейсеров проекта 955 обводами корпуса, улучшенной маневренностью, малошумностью и различными системами управления. Его испытания проходили в Белом и Баренцевом морях. Экипаж крейсера успешно выполнил проверку всех систем морского подводного оружия и главного ракетного комплекса. В октябре 2019 года из Белого моря была проведена стрельба межконтинентальной баллистической ракетой "Булава" по полигону "Кура" на Камчатке.

Для эксплуатации корабля сформированы два экипажа подводников под командованием капитанов первого ранга Владислава Дружина и Александра Манина. Первый экипаж участвовал в торжественной церемонии первого подъема Андреевского флага на крейсере в День России. Второй экипаж 24 июня в пешей колонне прошел на военном параде в городе-герое Мурманске, посвященном 75-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба Северного флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
БелОМО
Проекты
955 Борей
Военные учения
СФ
Похожие новости
25.11.2019
РПКСН "Князь Владимир" прибыл в Беломорскую ВМБ после завершения цикла госиспытаний
11.11.2019
РПКСН "Князь Владимир" успешно выполнил испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море
31.10.2019
Достигли цели: "Князь Владимир" впервые запустил "Булаву"
20.11.2017
Четвертый стратегический ракетоносец "Борей" спущен на воду в Северодвинске
02.12.2014
С "Булавой" на плечах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.06 20:32
  • 67
По гитлеровским лекалам
  • 29.06 19:03
  • 18
Деловая столица (Украина): дострелить до Новороссийска. Почему Украине срочно нужны ЗРК прикрытия для «Нептунов»
  • 29.06 18:53
  • 8
"Армата" избавилась от "детских болезней"
  • 29.06 18:52
  • 3
Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками
  • 29.06 18:50
  • 25
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 29.06 18:09
  • 9
"До Москвы точно достанет": что американцы хотят установить в Европе
  • 29.06 16:23
  • 1
Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ
  • 29.06 15:57
  • 2
AgoraVox (Франция): в Эстонии разрабатывается интересный проект военной робототехники
  • 29.06 15:31
  • 2
Кризисная воронка
  • 29.06 15:18
  • 9
В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"
  • 29.06 15:03
  • 2
Металлургический завод для судостроения на Дальнем Востоке
  • 29.06 14:32
  • 6
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 29.06 13:46
  • 1
В России создадут роботов для эвакуации раненых с поля боя
  • 29.06 10:17
  • 1
«Тайфуны» получат самые мощные радары АФАР
  • 29.06 10:13
  • 1
Обмен информацией: российские истребители пролетели "роем"