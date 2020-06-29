Экипаж РПКСН "Князь Владимир" готовит корабль к межбазовому переходу

ЦАМТО, 26 июня. Экипаж РПКСН Северного флота проекта Борей-А "Князь Владимир", на котором 12 июня в Северодвинске был поднят Андреевский флаг, приступил к подготовке корабля к межбазовому переходу в пункт постоянной дислокации на Кольском полуострове.

В конце июня крейсер выйдет из Беломорской военно-морской базы в Белое море и в течение нескольких дней перейдет в главную базу подводных сил Северного флота – Гаждиево.

Ранее на одном из служебных совещаний командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев поставил задачи подчиненным управлениям и подводным силам флота спланировать мероприятия на текущий учебных год, в которых примет участие новый крейсер.

РПКСН "Князь Владимир" является головным кораблем усовершенствованного проекта "Борей" – "Борей-А". Он отличается от первых трех крейсеров проекта 955 обводами корпуса, улучшенной маневренностью, малошумностью и различными системами управления. Его испытания проходили в Белом и Баренцевом морях. Экипаж крейсера успешно выполнил проверку всех систем морского подводного оружия и главного ракетного комплекса. В октябре 2019 года из Белого моря была проведена стрельба межконтинентальной баллистической ракетой "Булава" по полигону "Кура" на Камчатке.

Для эксплуатации корабля сформированы два экипажа подводников под командованием капитанов первого ранга Владислава Дружина и Александра Манина. Первый экипаж участвовал в торжественной церемонии первого подъема Андреевского флага на крейсере в День России. Второй экипаж 24 июня в пешей колонне прошел на военном параде в городе-герое Мурманске, посвященном 75-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба Северного флота.