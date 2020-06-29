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ЦАМТО

В России разработают новую всепогодную спутниковую систему наблюдения

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space_earth
space_earth

ЦАМТО, 26 июня. Специалисты группы компаний РТИ и госкорпорации "Роскосмос" рассмотрели вопросы технического облика планируемой к созданию новой российской геосинхронной космической системы радиолокационного наблюдения "Геосар".

Об этом "РИА Новости" сообщили в пресс-службе компании "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца" (АО РТИ, входит в группу РТИ).

"Ученые АО РТИ представили научно-технический задел и дали предложения по его использованию в интересах создания перспективных средств радиолокационного наблюдения Земли", – сказали в пресс-службе.

"По результатам совещания мы приняли решение, что по заданной теме у АО РТИ и АО "НПО Лавочкина" (предприятие "Роскосмоса" – ред.) есть и точки пересечения, и возможности для глубокого взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому сейчас мы разрабатываем уже конкретные документы для окончательной фиксации наших договоренностей", – процитировали в пресс-службе слова генерального директора АО РТИ Кирилла Макарова.

В настоящее время Россия не имеет в своей группировке радиолокационных спутников.

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
РТИ им. Минца
РТИ ОАО
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