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Российская газета

Фрегат ЧФ "Адмирал Григорович" начал возвращение в Севастополь

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Сторожевой корабль "Адмирал Григорович"
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович".
Источник изображения: © РИА Новости / Василий Батанов

Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" проходит черноморские проливы Дарданеллы и Босфор. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

Корабль возвращается в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ. Экипаж фрегата совершил переход в акваторию Индийского океана, где участвовал в мероприятиях, посвященных демонстрации флага Российской Федерации.

По плану ротации сил Черноморского флота в дальней морской зоне фрегат "Адмирал Григорович" сменил фрегат "Адмирал Макаров", ранее прибывший в Средиземное море.


Алексей Вакуленко

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Проекты
1135 Буревестник
ЧФ
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