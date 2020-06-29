На форуме "Армия-2020" продемонстрируют новейшее устройство подводной лазерной резки

ЦАМТО, 26 июня. Уникальное устройство лазерной резки для проведения водолазных подводно-технических и судоподъемных работ продемонстрируют на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Данная инновационная разработка позволит водолазам осуществлять ручную лазерную газодинамическую резку металлических конструкций, а также изделий из композитных материалов на глубинах до 60 м.

Вместе с тем, глубина проведения работ может быть увеличена до 600 м при использовании телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

Как отметили разработчики изделия из Научно-исследовательского института спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова", в проекте реализованы идеи применения лазерных технологий под водой, при этом акцент сделан именно на возможность выполнения работ по непрерывной резке конструкций без необходимости использования и замены электродов.

Аппарат по своим характеристикам превосходит существующие отечественные и зарубежные средства подводной резки металлический конструкций,

Применение данной разработки позволит в значительной степени повысить эффективность проведения упомянутых работ, при этом повысится их безопасность за счет отсутствия под водой электрического тока, как, например, в известных и применяемых ранее экзотермической и электродуговой резке. В свою очередь, улучшенные эргономичные характеристики конструкции повысят удобство выполняемых операций.

Эксперты уверены в том, что устройство найдет широкое применение не только в Вооруженных Силах Российской Федерации, но и в гражданской сфере, а также обеспечит безопасное и эффективное выполнение аварийно-спасательных и подводно-технический работ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.