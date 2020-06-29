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ЦАМТО

Индия обратилась к России с просьбой ускорить поставки ПЗРК "Игла-С"

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ПЗРК Игла-С. Архивное фото
ПЗРК Игла-С. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Mike1979 Russia

ЦАМТО, 26 июня. Возглавляемая министром обороны Индии делегация на переговорах в Москве попросила ускорить поставки ПЗРК "Игла-С", штурмовых винтовок и боеприпасов для различных систем российского производства.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Economic Times со ссылкой на информированный источник.

Приехавший в Москву на парад Победы министр обороны Индии Раджнатх Сингх провел переговоры с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, на которых обсуждались контракты в оборонной сфере. По завершении переговоров Р.Сингх отметил, что "все текущие контракты будут не только поддерживаться, но работа по их завершению будет ускорена".

Как напоминает агентство, ранее правительство Индии предоставило всем трем родам войск чрезвычайные полномочия по закупкам вооружений, разрешив потратить до 5 млрд. рупий (66 млн. долл.) для удовлетворения неотложных потребностей.

Россия одержала победу в тендере на поставку Индии ПЗРК "Игла-С" в 2018 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Игла ЗРК
Персоны
Борисов Юрий
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