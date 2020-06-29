Индия обратилась к России с просьбой ускорить поставки ПЗРК "Игла-С"

ЦАМТО, 26 июня. Возглавляемая министром обороны Индии делегация на переговорах в Москве попросила ускорить поставки ПЗРК "Игла-С", штурмовых винтовок и боеприпасов для различных систем российского производства.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает издание Economic Times со ссылкой на информированный источник.

Приехавший в Москву на парад Победы министр обороны Индии Раджнатх Сингх провел переговоры с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, на которых обсуждались контракты в оборонной сфере. По завершении переговоров Р.Сингх отметил, что "все текущие контракты будут не только поддерживаться, но работа по их завершению будет ускорена".

Как напоминает агентство, ранее правительство Индии предоставило всем трем родам войск чрезвычайные полномочия по закупкам вооружений, разрешив потратить до 5 млрд. рупий (66 млн. долл.) для удовлетворения неотложных потребностей.

Россия одержала победу в тендере на поставку Индии ПЗРК "Игла-С" в 2018 году.