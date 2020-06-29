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Военное обозрение

Американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper получил новые возможности

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Источник изображения: topwar.ru

Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper получил новые возможности. Как пишет Flightglobal, модернизированная версия БПЛА MQ-9A теперь умеет автоматически уходить на запасной аэродром с автоматически садиться с большей массой.

Компания-разработчик беспилотника General Atomics Aeronautical Systems провела ряд испытаний модернизированной версии БПЛА MQ-9A Reaper. Как сообщают в компании, новая версия беспилотника способна автоматически уходить на запасной аэродром в случае плохой погоды или повреждения посадочной полосы. Операторы получили возможность прямо в полете вносить в программу запасные аэродромы и отдавать команду на уход к ним.

Утверждается, что беспилотник способен совершить автоматическую посадку даже на незнакомом аэродроме. Для этого он сначала под управлением оператора облетает новую точку посадки, обследует ее с помощью своих сенсоров, а затем совершает посадку в автоматическом режиме.

Подробности о других усовершенствованиях MQ-9 не раскрываются.

Первый полет беспилотника MQ-9 Reaper состоялся 2 февраля 2001 года. Дрон оснащен турбовинтовым двигателем. По данным General Atomics, Reaper, ставший основным ударным БПЛА США, имеет продолжительность полета более 27 часов, максимальную скорость до 400 км/ч и крейсерскую до 250 км/ч, потолок до 15 км и грузоподъемность 1740 кг при 6 точках подвески.

MQ-9 оснащен отказоустойчивой системой управления полетом и трехкратным резервированием архитектуры системы авионики. Способен нести ракеты с ГСН Hellfire и управляемые бомбы GBU-12 Paveway II с лазерным наведением, а также GBU-38 со спутниковым наведением.

Разведывательно-боевые БПЛА MQ-9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Франции, Великобритании и других стран.

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