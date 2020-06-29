Deutschlandfunk (Германия): Россия грозит американцам последствиями в случае переброски войск в Польшу

В случае переброски части американских войск из Германии в Польшу Россия пригрозила принять ответные меры, сообщает немецкая Deutschlandfunk. Это будут меры для обеспечения законных интересов и безопасности России, а также безопасности ее союзников, сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко.

В случае переброски части американских войск из Германии в Польшу Россия пригрозила принять ответные меры, сообщает немецкая Deutschlandfunk.

Это будут меры для обеспечения законных интересов и безопасности России, как и безопасности ее союзников, сообщил заместитель главы МИД Александр Грушко. Также он отметил, что действия США могут нарушить Основополагающий акт Россия - НАТО.

Запланированную передислокацию контингента в рамках НАТО президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой на встрече в Вашингтоне. Варшава согласилась платить за содержание американских сил. Дуда подчеркнул, что просит не выводить войска из Европы, так как, по его мнению, только американское присутствие гарантирует континенту безопасность.