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Военное обозрение

В ВВС США заявили о новой проблеме с истребителями F-22

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Источник изображения: topwar.ru

В американском военном командовании обозначили неожиданную проблему, которая вскрылась в ходе эксплуатации истребителей пятого поколения F-22.

В командовании ВВС США отмечают, что речь идёт о повышение числа полётов этих истребителей в последнее время. Это приводит к тому, что двигатели изнашивается весьма интенсивно, вырабатывая свой ресурс быстрее, чем это предусматривалось программой эксплуатации.

Казалось бы, что особой проблемы для США в этом плане быть не может, ведь достаточно заменить двигатели на новые и продолжать эксплуатацию истребителей F-22 в прежнем варианте. Но, оказалось, что в этом дополнительные для ВВС США трудности.

В командовании военно-воздушными силами страны заявили, что уже в настоящее время имеется нехватка авиационных двигателей для истребителей 5-го поколения F-22.

Теперь американские военные намерены обратиться к Конгрессу с просьбой увеличить финансирование двигателестроительной отрасли - той целью, чтобы было создано достаточное число авиационных двигателей для F-22.

Нам нужен определённый задел по авиадвигателям, иначе проблема будет только усугубляться

, -

заявляют в командовании ВВС.

На F-22 устанавливаются двигатели Pratt&Whitney F119-PW-100. Это двухвальные двигатели с противовращением роторов высокого и низкого давления. Масса двигателя - около 1,8 т. Их тяга достигает значений в 15,8 т. Сначала производства выпущено более полутысячи F119-PW-100. При этом первый этап производства длился всего 2 года и был завершён в 2013 году. О ресурсе двигателей официальной информации нет.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F119
Компании
Pratt&Whitney
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