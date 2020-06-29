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Деловая газета "Взгляд"

Трамп велел сделать «отвратительный» дизайн военных кораблей США «красивее»

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Рендер американского фрегата проекта FFG(X)
Рендер американского фрегата проекта FFG(X).
Источник изображения: navy.mil

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что велел внести изменения в дизайн военных кораблей и сделать их «красивее».

Выступая перед работниками верфи компании Fincantieri Marinette Marine, он заявил, что корабли, которые делали США, "выглядели отвратительно". Трамп заявил, что "изменил это", передает ТАСС.

По словам президента США, он сказал: "Корабль выглядит ужасно, давайте сделаем его красивее. Давайте изменим дизайн".

Трамп также раскрыл детали контракта на выпуск для ВМС ракетных фрегатов нового поколения FFG(X). Сейчас речь идет о создании 10 кораблей, но Трамп заявил, что могут построить до 20 фрегатов. По его словам, "сумма контракта составляет 5,5 млрд долларов".

Обращаясь к сотрудникам верфи, Трамп заявил, что им предстоит построить "один из самых маневренных и быстрых фрегатов". У FFG(X) будут вертикальные пусковые установки Mk 41. Как заявил Трамп, речь идет о корабле "в 30 мощнее фрегатов предыдущего поколения".

На FFG(X) собираются установить РЛС воздушного наблюдения Enterprise, боевую информационно-управляющую систему AEGIS, системы связи, артиллерийскую установку MK 57, средства противодействия, дополнительные возможности в области РЭБ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новых фрегатах ВМС США.



Антон Антонов

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Страны
США
Продукция
Mark 41
Иджис
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