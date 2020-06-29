Насколько «бесплатна» помощь США: польские СМИ о поставке «Геркулесов»

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Польские ВВС готовятся к поступлению пяти военно-транспортных самолетов C-130H Hercules в рамках программы EDA, которая предусматривает «бесплатную» передачу странам-союзникам матчасти из американских излишков. Однако данные машины ненамного моложе уже состоящих на вооружении пяти C-130E, которые помнят еще войну во Вьетнаме.

«Новые» «Геркулесы» решено передавать с базы хранения в Тусоне, штат Аризона. Здесь размещены более 60 самолетов C-130H, из которых и придется выбирать. При этом необходимо покрыть расходы на ремонт и транспортировку до получателя. По этим статьям будет израсходовано 60 млн. долл. на каждую машину. При этом стоимость нового C-130 оценивается в 160 млн. долл.

При этом следует учесть, что C-130H начал службу в ВВС США в 1974 году и выпускался до 1996 года, когда появился C-130J Super Hercules. Несмотря на то, что их выпуск был прекращен только в середине 90-х, они находятся на технологическом уровне конца 70-х годов. В этой связи приобретаемые Варшавой самолеты потребуют модернизации. Как указывает польское издание Defence24, в первую очередь улучшение должно коснуться авионики и силовой установки.

Несущие службу в США C-130H проходили модернизацию за счет внедрения нового пакета авионики стоимостью около 2,84 млн. долл. за экземпляр, включая установку. Замена двигателя на Rolls-Royce T-56 Серии 3.5 обойдется не меньше чем в 1,5 млн. долл. за штуку, набора винтов NP2000 – около 2 млн. долл., обновление привода – примерно в 8 млн. долл, установка современной системы предупреждения и защиты от управляемых снарядов – от 1,5 до 4 млн. долларов. При этом данные подсчеты достаточно поверхностны, так как названные суммы касались крупных заказов на перечисленные изделия.

Может быть, тогда польские войска еще получат из излишков армии США авианосцы и подводные лодки, помнящие Вьетнамскую войну, и все это за 15,6 млрд. долл.

- предлагает с сарказмом один из читателей.