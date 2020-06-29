Надежная защита и высокая подвижность: БМО-Т можно превратить в тяжелый БТР

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Опыт локальных войн последних лет требует, чтобы наряду с обычными легкими бронемашинами для пехотных подразделений типа БМП-2 применялись более тяжелые, и соответственно, гораздо лучше защищенные.

Уже сейчас в роли таких БТР могли бы выступить российские БМО-Т, которые хоть и создавались для огнеметных подразделений, но по сути являются бронетранспортерами, выполненными на шасси основного танка Т-72Б.

Их экипаж составляет 2 человека, десант -7 военнослужащих. В качестве вооружения в настоящее время применен пулемет НСВТ калибра 12,7 мм, но его можно заменить на дистанционно-управляемую стрелковую установку, желательно с противотанковым ракетным комплексом.

И, хотя боевой вес вряд ли намного превысит имеющиеся 44 тонны, на смену 840-сильному двигателю может прийти более мощный: 1000 л.с. или даже 1130 л.с. Это улучшило бы характеристики подвижности.

Учитывая, что потенциальные заказчики находятся в странах с жарким климатом, не помешала бы установка кондиционера.

Военные эксперты считают, что такая боевая машина могла бы быть интересна военным многих зарубежных армий.

Лев Романов