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ТАСС

В России создадут роботов для эвакуации раненых с поля боя

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В беспилотный комплекс "Кунгас" в том числе входит легкий высокопрохо-димый боевой робот.
В беспилотный комплекс "Кунгас" в том числе входит легкий высокопрохо-димый боевой робот.
Источник изображения: Министерство обороны РФ

Разработку планируется завершить до 10 ноября 2022 года

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минобороны России заказало разработку до 10 ноября 2022 года многофункциональных медицинских роботов для эвакуации раненых и пораженных бойцов с поля боя. Заявка на проведение соответствующей опытно-конструкторской работы (ОКР) размещена на сайте госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации <...> извещает о проведении закрытого конкурса на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях" (шифр "Эвакуация-Р")", - говорится в документе.

Цена контракта составляет 249 982 141,5 рублей, работы требуется завершить "до 10 ноября 2022 года".

При этом в 2020 году планируется выделить 85 млн рублей, в 2021 году - 127 млн рублей, в 2022 году - 37 982 141 рубль. Итоги конкурса должны быть подведены 5 августа этого года.

"Эвакуация-Р"

В октябре 2016 года Газета.Ру сообщала, что Минобороны России инициировало научные изыскания в области создания семейства роботизированных комплексов. Целью научно-исследовательской работы (НИР) "Эвакуация-Р" стоимостью 90 млн рублей тогда называлось определение технического облика и тактики использования медицинских роботов в Вооруженных силах.

Исследователям предстояло найти технические решения для создания медицинских эвакуационных платформ и автоматизированных технологий диагностики и контроля общего состояния раненых, больных и пораженных.

Реализация проекта предполагалась в несколько этапов. По итогам НИР Минобороны должно было получить готовое тактико-техническое задание для открытия опытно-конструкторских работ, результатом которых должен стать роботизированный комплекс, способный самостоятельно находить, опознавать и вывозить раненых с поля боя, а также передвигаться по разным типам местности, внутри помещений, преодолевать препятствия, взбираться по лестницам.

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1 комментарий
№1
29.06.2020 13:46
Цитата, q
Цена контракта составляет 249 982 141,5 рублей, работы требуется завершить "до 10 ноября 2022 года".
      Ни одна более менее уважающая себя организация, разве что Сигнал, за такие бабки ничего делать не будет. Во первых, все прекрасно понимают,что на выходе такого  робота не будет и он, самое интересное, заведомо никому не нужен, уже не раз пытались сделать подобное. Во вторых простой расчет показывает, что при нашей сложившейся системе откатов, непосредственно разработчику останется в лучшем случае  30% от выделенной суммы, ну и дальше что эа такие деньги???
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