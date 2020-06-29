"Экономьте на бумаге": Захарова прокомментировала ноту Киева

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Москва вернет Киеву ноту простеста из-за военных парадов в Крыму, когда получит ее оригинал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что так поступали и с предыдущими нотами со стороны Украины. В ряде российских городов, в том числе в Симферополе и Севастополе, 24 июня прошли парады в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Оригинал ноты протеста Киева в связи с парадом 24 июня в Крыму еще не поступал в Москву, но его вернут украинской стороне по аналогии с предыдущими подобными нотами, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что вопросы проведения любых мероприятий на территории Крыма решаются исключительно российскими властями.

Захарова напомнила, что украинский МИД ранее выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-летия Победы над фашизмом.

"Хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями. Вопрос государственной принадлежности Крыма был окончательно закрыт самими крымчанами в ходе референдума в 2014 году и обсуждению не подлежит", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Говоря о ноте протеста от Киева, она рекомендовала украинской стороне «экономить на бумаге». "Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки", - подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ назвала упомянутые в заявлении внешнеполитического ведомства Украины претензии по поводу проведения парадов в Донецке и Луганске «беспредметными», поскольку Россия не контролирует эти украинские регионы.

«Насколько известно, власти провозглашенных республик заблаговременно уведомляют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине о предстоящих мероприятиях и перемещениях военной техники. Странно, что в Министерстве иностранных дел Украины об этом не знают", - обратила внимание она.

Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов в Крыму и самопровозглашенных республиках Донбасса, которые состоялись 24 июня.

В связи с торжествами на этих территориях украинская сторона обвинила Россию в курсе на "дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях, в грубом нарушении" минских соглашений. Кроме того, Киев предъявил обвинения в "проведении политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности». Украинские власти потребовали от Москвы немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. По официальным данным, в поддержку перехода региона под юрисдикцию РФ высказались более 96% крымчан. Киев до сих пор не признает российскую принадлежность полуострова и настаивает на том, что это украинская, но временно оккупированная территория. Эту точку зрения разделяют многие иностранные государства.

Вместе с тем Москва заверяет, что крымчане приняли решение о вхождении в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Что касается Донбасса, Россия отвергает заявления Киева о том, что эти территории находятся под ее контролем. В Москве также заверяют, что РФ не является ни стороной конфликта на юго-востоке Украины, ни стороной минских соглашений.

В некоторых российских городах 24 июня прошли парады, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По традиции такие мероприятия проходят 9 мая, но в этом году торжества пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Дата проведения парада в этом году была выбрана не случайно: в этот день в 1945 году состоялся первый парад в честь разгрома немецко-фашистских захватчиков.

Парады прошли в том числе в Симферополе и Севастополе. Кроме того, свои праздничные мероприятия провели самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).

Свое мнение по поводу ноты Киева высказал и член Совфеда Алексей Пушков. Его удивила реакция Украины на чествование памяти о Победе в войне.

«МИД Украины в своем репертуаре: заявил, будто парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Странно, что беспокоится: Киев вообще против развития отношений, у Украины даже посла в Москве нет», - написал Пушков на своей странице в Twitter.

Кристина Сизова