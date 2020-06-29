"Экономьте на бумаге": Захарова прокомментировала ноту Киева

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Москва вернет Киеву ноту простеста из-за военных парадов в Крыму, когда получит ее оригинал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что так поступали и с предыдущими нотами со стороны Украины. В ряде российских городов, в том числе в Симферополе и Севастополе, 24 июня прошли парады в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Оригинал ноты протеста Киева в связи с парадом 24 июня в Крыму еще не поступал в Москву, но его вернут украинской стороне по аналогии с предыдущими подобными нотами, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова напомнила, что украинский МИД ранее выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-летия Победы над фашизмом.
"Хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации и вопросы проведения любых мероприятий на его территории решаются и будут решаться исключительно российскими властями. Вопрос государственной принадлежности Крыма был окончательно закрыт самими крымчанами в ходе референдума в 2014 году и обсуждению не подлежит", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Говоря о ноте протеста от Киева, она рекомендовала украинской стороне «экономить на бумаге». "Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки", - подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД РФ назвала упомянутые в заявлении внешнеполитического ведомства Украины претензии по поводу проведения парадов в Донецке и Луганске «беспредметными», поскольку Россия не контролирует эти украинские регионы.
«Насколько известно, власти провозглашенных республик заблаговременно уведомляют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине о предстоящих мероприятиях и перемещениях военной техники. Странно, что в Министерстве иностранных дел Украины об этом не знают", - обратила внимание она.
В связи с торжествами на этих территориях украинская сторона обвинила Россию в курсе на "дальнейшую эскалацию в двусторонних отношениях, в грубом нарушении" минских соглашений. Кроме того, Киев предъявил обвинения в "проведении политики милитаризации Крыма, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности». Украинские власти потребовали от Москвы немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. По официальным данным, в поддержку перехода региона под юрисдикцию РФ высказались более 96% крымчан. Киев до сих пор не признает российскую принадлежность полуострова и настаивает на том, что это украинская, но временно оккупированная территория. Эту точку зрения разделяют многие иностранные государства.
Вместе с тем Москва заверяет, что крымчане приняли решение о вхождении в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Что касается Донбасса, Россия отвергает заявления Киева о том, что эти территории находятся под ее контролем. В Москве также заверяют, что РФ не является ни стороной конфликта на юго-востоке Украины, ни стороной минских соглашений.
В некоторых российских городах 24 июня прошли парады, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По традиции такие мероприятия проходят 9 мая, но в этом году торжества пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Дата проведения парада в этом году была выбрана не случайно: в этот день в 1945 году состоялся первый парад в честь разгрома немецко-фашистских захватчиков.
Свое мнение по поводу ноты Киева высказал и член Совфеда Алексей Пушков. Его удивила реакция Украины на чествование памяти о Победе в войне.
«МИД Украины в своем репертуаре: заявил, будто парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Странно, что беспокоится: Киев вообще против развития отношений, у Украины даже посла в Москве нет», - написал Пушков на своей странице в Twitter.
Кристина Сизова