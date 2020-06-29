Мало тратите: Помпео призвал ФРГ увидеть "российскую угрозу"

США упрекнули Германию в недооценке военной угрозы со стороны России

Траты Германии на оборону показывают, что она не считает Россию достаточно серьезной угрозой, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Подобные высказывания в свой адрес ФРГ получает довольно часто после того, как в 2014 году страны Североатлантического альянса договорились к 2024 году увеличить свои расходы до уровня 2% от ВВП.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего выступления в Германском фонде Маршалла в Брюсселе 25 июня возмутился тем, что Германия тратит на оборону около 1% ВВП. По его словам, такой размер военных расходов наталкивает на мысль о том, что Берлин в отличие от Соединенных Штатов не считает Россию достаточно серьезной угрозой.

"Мы [США] считаем Россию серьезной угрозой. Германия тратит лишь 1% своего ВВП на оборону - это фактически признание, что они не считают Россию серьезной угрозой, мы так расцениваем это. Наш президент [Дональд Трамп] также неоднократно отмечал, что создание газопровода "Северный поток - 2" глубоко и фундаментально привяжет к России значительную часть энергетики Германии и предоставит России возможность оказывать реальное влияние на эту страну», - подчеркнул Помпео.

Вопросом увеличения военных расходов стран НАТО озабочены и в руководстве организации.

Генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt ранее заявлял, что страны военно-политического блока должны продолжать повышать оборонные расходы до уровня 2% ВВП даже в условиях экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса.

«Я вижу, что в странах НАТО сокращается конъюнктура, я знаю, что нужно повышать траты во многих отраслях, чтобы противостоять этому. Проблема лишь в том, что никуда не исчезли угрозы и вызовы в области безопасности, которые существовали до пандемии», - обратил внимание он.

Генсек альянса указал на то, что Россия продолжает вооружаться, баланс сил смещается из-за подъема Китая, а террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) вновь пытается завоевать территорию в Сирии и Ираке. «Именно поэтому нам нужно продолжать в достаточной степени инвестировать в нашу безопасность», - призвал Столтенберг.

Вместе с тем он отметил, что на данный момент не видит исходящей от России непосредственной угрозы для кого-либо из союзников.

Но он выразил обеспокоенность тем, что Москва очень много инвестирует в военную модернизацию.

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году было принято решение о том, что в целях ответа на российскую угрозу все страны-участницы организации должны довести свои оборонные расходы до 2% ВВП в течение десяти лет. На эти средства союзники Соединенных Штатов должны приобретать современные виды вооружений, главным производителем которого в НАТО является американский военно-промышленный комплекс. В организации также действует негласный запрет на приобретение техники не у государств альянса.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал членов НАТО за то, что они тратят недостаточное количество средств на коллективную оборону. «Вы должны начать платить по своим счетам, Соединенные Штаты не собираются заботиться обо всем. Мы платим примерно от 70% до 90%, чтобы защитить Европу, и это нормально», - заявил Трамп на саммите альянса в 2018 году.

При этом, согласно статистическим отчетам, опубликованным НАТО в 2018 и 2019 годах, многие страны альянса не смогут выполнить задачу повышения военных расходов до 2% ВВП к 2024 году.

К тому же дополнительной нагрузкой стала пандемия коронавируса, и в условиях предстоящего спада из-за нее возможности увеличения военных расходов европейскими государствами НАТО еще более сокращаются.

Что касается «российской угрозы», подобные заявления звучат со стороны Запада довольно часто. В связи с этим российское посольство в США призвало американских сенаторов перестать пугать жителей Америки и Европы такими высказываниями.

«Мы призываем американских законодателей проявить сдержанность в своих эмоциях и суждениях. Нам необходимо поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет подобных намерений», - заявили представители дипломатической миссии в официальном Twitter-аккаунте.

К этому посту российские дипломаты прикрепили сообщение сенатора Роберта Менендеса о законопроекте, по которому запрещается финансирование сокращения численности американских военнослужащих в Европе, в частности в Германии. В документе подчеркивается, что продолжение сотрудничества Вашингтона и европейских стран необходимо, чтобы противостоять угрозам со стороны России, Ирана и КНДР.

Кристина Сизова