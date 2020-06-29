Стрелять, не думая

Армейскую тактическую стрельбу приравняли к спорту

1 июня 2020 года Министерство юстиции России зарегистрировало Общероссийскую физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация армейской тактической стрельбы в России» (ОФСОО «ФАТСР»).

«Это новая спортивная федерация для нашей страны. Работы по ее официальной регистрации велись с 2018 года. Все, кто занимался созданием этой организации, сошлись во мнении – федерация необходима, целесообразна и важна. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Приглашаем всех, кто неравнодушен к теме спортивной стрелковой подготовки. Наша федерация открыта к сотрудничеству, мы проводим открытые заседания и ждем новых идей», – отметил генеральный секретарь ОФСОО «ФАТСР», председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Сразу после публикации о регистрации ОФСОО «ФАТСР» среди разных представителей стрелкового мира возник активный обмен мнениями. Конечно, первый вопрос – зачем еще одна федерация? Ведь есть и Стрелковый союз России (пулевая и стендовая стрельба), и Федерация высокоточной стрельбы, и др. Есть стрельба из штатного или табельного оружия, и военно-стрелковое многоборье, практическая стрельба, тактико-циклическая, дульнозарядная, ковбойская… И у всех или своя федерация, или ассоциация.

Но при ближайшем рассмотрении всем стало понятно, что такой вид, как армейская тактическая стрельба, не имеет аналогов в истории российского и мирового спорта. И с этим уже никто не спорит. «Уникальность армейской тактической стрельбы заключается в комплексном применении нескольких видов стрелкового и холодного оружия (специальных средств) и элементов рукопашного боя в одном упражнении.

Причем при выполнении упражнений чередуется мишенная (тактическая) обстановка, возникают препятствия, стрелок меняет положения тела, происходит перезарядка (выбор) оружия и смена огневых позиций», – говорит Дмитрий Нестеров. Новый вид спорта способствует не только огневой подготовке, но и боевой, в которую огневая входит одним разделом.

Существуют четкие отличия: положения, из которых приходится стрелять, сильно отличаются от спортивных. При выстрелах в мишени, которые то появляются, то исчезают, а еще иногда и «отстреливаются», надо следить за расходом патронов – их тут может быть ограниченное количество. И еще один момент: ты сам принимаешь решение, в какую мишень и из какого оружия тебе стрелять. Четких инструкций нет, как нет на сегодня и полного свода тактических приемов для спортсмена-стрелка, – все это придется писать нам всем вместе по мере развития федерации.

Целостная система от А до Я

Второй вопрос, который взволновал и спортсменов-стрелков, и оружейных производителей: как будет проходить обучение, с каким оружием будут соревноваться спортсмены и вообще кто он – член ОФСОО «ФАТСР»? Все просто: членможет стать любой дееспособный гражданин России после своего совершеннолетия, разделяющий уставные цели федерации. А вот для соревнований нужно будет пройти специальные отборочные тесты по общей физической подготовке, психологической готовности к соревнованиям и базовым стрелковым упражнениям. Этим видом спорта могут заниматься и мужчины (юноши), и женщины (девушки). Было бы желание.

Цели армейской тактической стрельбы: привить навык безопасного и эффективного обращения с различными видами (системами) огнестрельного и холодного оружия (специальными средствами), закрепить владение приемами рукопашного боя и научить оперативно решать внезапно возникающие тактико-огневые задачи самостоятельно и в составе подразделения.

Дед–Отец–Сын–Внук

Но основная задача, конечно, это единая система подготовки граждан России по армейской тактической стрельбе. Если разделить граждан России по принципу «дед–отец–сын–внук», где есть четкие обозначения возрастных рамок, то мы получим основную идею – преемственность поколений, передачу реального опыта от старших младшим. По словам представителей ОФСОО «ФАТСР»: «...все прекрасно понимают, что формы занятий могут быть различными, – это и тренировки с охолощенным оружием, с массогабаритными макетами, тренажеры с системой лазерных указок, аппаратно-программных комплексов, позволяющие отследить физическое состояние спортсмена, точность его попаданий в мишень. Все для того, чтобы инструкторский корпус смог на основании этих технических данных усовершенствовать методики подготовки. Это задача не на один год. Можно сказать уверенно: мы собираем все передовые технологии, чтобы обучение навыкам армейской тактической стрельбы было максимально безопасным и комфортным для курсантов, с самым эффективным результатом».

Такое решение позволяет заложить в основу системы, ныне активно разрабатываемой экспертами ОФСОО «ФАТСР», базовые морально-нравственные ценности и уважение к мастерству. Общим правилом армейской тактической стрельбы является обязательное сочетание отработки стрелковой техники с психологической подготовкой. Система позже будет обсуждаться с Министерством спорта РФ, Министерством просвещения РФ, Министерством образования РФ и другими государственными структурами. Готовятся необходимые документы по внедрению начальной военной подготовки (НВП) и начальной военно-морской подготовки (НВМП) в качестве дополнительного обучения в российские школы, учреждения средней специальной подготовки и вузы. В системе три направления: подготовка допризывной молодежи (суворовцы, нахимовцы, кадеты, юнармейцы, юноши и девушки военно-патриотических общественных организаций), подготовка госслужащих (военнослужащие и служащие Министерства обороны, силовых и профильных ведомств, курсанты военных (специальных) высших учебных заведений, студенты военных кафедр) и мобилизационного резерва (находящиеся в запасе, члены спортивных организаций, граждане Российской Федерации). Воспитанники суворовских училищ, курсанты военных училищ, пройдя системную подготовку в спортивной федерации, смогут гораздо лучше подготовиться к последующему профессиональному выбору: учебе в военных вузах и службе в Вооруженных силах РФ.

В ближайших планах – разработка методических программ для разных направлений подготовки спортсменов по армейской тактической стрельбе, строительство пилотного многофункционального огневого городка армейской тактической стрельбы в Тульском суворовском военном училище, проведение соревнований и спартакиад и далее – создание международной федерации с включением этого вида спорта в международные кадетские игры.

Третий вопрос – как обучение новому виду спорта восприняли в армейской среде. Тут уместно сказать, что за период 2018–2019 годов прошло уже 36 соревнований, два чемпионата России среди военнослужащих и два чемпионата для учащихся кадетских школ. И с каждым новым соревнованием появляется все больше желающих принять в них участие. Пришлось вводить отбор. «Сама подготовка включает несколько этапов. Сначала для военнослужащих проводят занятия в воинских частях, потом спортсмены участвуют в армейских сборах на площадке многофункционального огневого городка. После чего выполняют квалификационные упражнения, чтобы определить уровень подготовки, а затем приступают к выполнению упражнений, которые имитируют различные тактические задачи. И тут важен выбор укрытия и стрельба из него, работа на любой местности от мегаполиса до открытого пространства, стрельба из неудобного положения, стрельба в движении и другое», – пояснил Нестеров.

Каждое упражнение на соревнованиях – это экзамен, который требует от участников практического применения навыков и умений, полученных на занятиях по армейской тактической стрельбе. А когда проходят групповые упражнения, то это показывает умение работать в команде, уровень коммуникации между участниками и многое другое. Командообразование, боевое слаживание, управленческие решения – эти навыки потом обязательно пригодятся в мирной жизни.

Да и дизайн упражнений может имитировать узнаваемые мировые события, ситуации, от решения которых зависит жизнь и безопасность каждого. К сожалению, террористические угрозы сегодня – реальность. А в ней успех определяется быстрым поражением противника. Психологически важна способность и готовность в момент опасности немедленно перейти к решительным действиям. Внимание сосредотачивается только на источнике опасности и стремлении поразить его в кратчайшее время.

Палитра Мнений

Валентин Островский, инструктор по тактико-специальной подготовке, инструктор сети военно-спортивных клубов «Полигон-77»:

«Само название «Армейская тактическая стрельба» уже говорит о направленности дисциплины прежде всего на нужды Вооруженных сил РФ, развитие которых является одним из ключевых факторов стабильности как внутри страны, так и за ее пределами. Но помощь в развитии армии лежит не только на плечах действующих военных, а охватывает гораздо больше людей.

Развитие таких стрелковых дисциплин, как армейская тактическая стрельба, является крайне важным для всей нашей страны, как бы пафосно это ни прозвучало. Сегодня перед нами все острее предстают вызовы, часть из которых стала следствием просчетов и упущений прошлого, а часть является вызовами будущего. Армии требуются более подготовленные новобранцы. Программа подготовки в рамках армейской тактической стрельбы, включающая в себя огромное количество разнообразных элементов и направленная на развитие ловкости, скорости, силы, координации движения, скорости реакции, глазомера и точности, как нельзя лучше будет способствовать повышению общего уровня физической подготовки, а значит, и поддержания высоких показателей здоровья. Другой важной задачей армейской тактической стрельбы является способствование восстановлению утраченной системы НВП, которая была так хорошо отработана в СССР. Значение НВП трудно переоценить, так как в прошлом широкое вовлечение школьников в занятия по начальной военной подготовке способствовало качественному формированию у подростков устойчивых навыков, которые к моменту достижения призывного возраста позволяли более оперативно интегрировать призывников в службу в Вооруженных силах РФ. Сегодня, в условиях сокращенного срока службы по призыву, вопросы быстрой адаптации призывников и необходимости проведения обучения в сжатые сроки как никогда актуальны. Направление армейской тактической стрельбы как раз и должно стать базисом для формирования стандарта и методики подготовки молодежи в соответствии с текущими требованиями нашей армии».

Игорь Шмелев, инструктор в военно-патриотическом лагере, спортсмен:

«У детей лет с 10 огромный интерес к оружию. Прихожу на занятия с макетом автомата, и каждый тянется потрогать, задает вопросы. Причем это процентов на 30 девочки. Но сегодня наше законодательство построено так, что детей нигде толком не учат безопасному обращению с оружием, – сложности даже в организации детских стрелковых секций. А это нужно. Интерес этот был, есть и всегда будет. Да, с возрастом у кого-то его заменят другие интересы. А пока ребенок, подросток свой интерес удовлетворяют в кино, компьютерных играх – а это эрзац, который не прививает культуру обращения с оружием. Вообще культура обращения с предметом возможна только тогда, когда есть предмет, ты им можешь пользоваться, имея рядом опытного наставника. Это относится и к автомобилю, и к другой технике также. То, что сейчас создается обучающий формат, – большой плюс. Посмотрим, как это будет реализовано».

Алексей Попов, директор компании «Центр обеспечения» (Краснодар):

«Я думаю, этот вид спорта подходит для юнармейцев, для подготовки к службе в армии, в школах это НВП, патриотические клубы, армия, спецподразделения. Цели на разных этапах разные, но должна фигурировать история создания оружия, устройство, безопасное обращение, основные элементы стрельбы, нормативы и стандартные упражнения, тактика ведения условного боя... Также может преподаваться в кадетских и казачьих классах, кадетских и военных училищах».

От равнодушия – к созиданию

Почему сейчас возникла тема индивидуальной стрелковой подготовки? Потому что в мире вновь изменилась ситуация: стали нужны самостоятельно умеющие принимать решения, ответственные за свои слова и поступки люди, умеющие тактически и стратегически мыслить. Заканчивается эра «здесь и сейчас» и «после нас хоть потоп.

Как проходило обучение в СССР? В 30-е годы ХХ века Осоавиахим СССР имел развитую государственную систему тиров и стрельбищ, где по единым методикам стрелковой подготовки гражданское общество готовилось к обороне страны. К 1941 году у нас было 9 млн «ворошиловских стрелков». После войны многие дети гордились подвигами своих отцов, по-хорошему им завидовали, тогда государство возродило начальную военную подготовку. В 1967 году решили ввести НВП (70 уч. часов за 9–10-й классы) в курс программы средней общеобразовательной школы с условием его преподавания отставными офицерами. Без различия для мальчиков и девочек. С 1977 года в каждой школе были оборудованы военные классы, а во многих школах – малые тиры для мелкокалиберного оружия.

Дополнительно работала структура ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) – государственная организация, подконтрольная Министерству обороны, где изучались военно-технические виды спорта: парашютизм, автодело, планеризм, самолетный спорт, стрелковый спорт, радиодело, спортивное ориентирование.

Успеха добивается стрелок, а не оружие

Боевая огневая подготовка – это многоструктурная задача, но в ее основе лежат навыки и умения каждого военнослужащего. Только если знания и умения есть у каждого, то возможна качественная оперативная работа группы. Хорошо, когда приходящие на службу в армию имеют более или менее одинаковый уровень подготовленности.

По данным российских ученых, проводящих исследования спортсменов-стрелков, при постоянных занятиях, особенно с юных лет, у людей развивается наблюдательность, улучшаются навыки распределения и устойчивости внимания, пространственная ориентировка, долговременная вербальная и образная память, наглядно-образное мышление. Усиливается навык оценки окружающей реальности, адаптации к окружающей обстановке, скорость реакции, решительность, выдержка, повышается инстинкт самосохранения и самореализации. И конечно, навык работы в группе. Нет сомнений, что армия, в которой все солдаты и офицеры обладают такими качествами, гораздо ближе к победе.

Анатолий Жильцов

Анатолий Борисович Жильцов – военный журналист.