"Путь к антиутопии": России пригрозили изоляцией в ООН

Госдеп США предупредил Россию об "изоляции в ООН"

Россия и Китай могут быть изолированы в ООН, если продолжат блокировать заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, заявили в американском Госдепартаменте. Это уже произошло на прошлой неделе в Международном агентстве по атомной энергии, напомнил он. Запрет на поставки оружия Ирану истечет осенью текущего года, если его не продлят.

Если Россия и Китай продолжат идти по «пути к антиутопии» и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.

Он подчеркнул, что сейчас Соединенные Штаты видят увеличивающийся отрыв Москвы и Пекина от международного сообщества. «Россия и Китай были изолированы в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии - «Газета.Ru») на прошлой неделе, и они будут изолированы в Совете Безопасности [ООН], если продолжат идти по этому пути к антиутопии», - заявил дипломат.

Совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, 19 июня призвал Тегеран дать Вашингтону как ядерному наблюдателю доступ к двум объектам, которые подозреваются в деятельности, связанной с ядерным оружием.

РФ и КНР выступили против этой идеи, но не смогли заблокировать ее. При этом в Совбезе ООН они имеют право вето, то есть могут не пропустить такое предложение.

«Продление эмбарго на поставки оружия (Ирану) является правильным и необходимым делом, и каждый член Совбеза знает это независимо от того, говорят ли они об этом публично или нет», - подчеркнул Хук. Несмотря на эмбарго, полностью ограничить поставки оружия не удалось, признал он. При этом спецпредставитель Госдепа назвал запреты на экспорт и импорт эффективными в установлении четких ограничений на поведение Тегерана.

На эту тему также высказался госсекретарь США Майк Помпео. В ходе своего выступления в Германском фонде Маршалла в Брюсселе он заявил, что страны Евросоюза должны поддержать Вашингтон и не допустить, чтобы действие эмбарго ООН на поставки оружия в Иран истекло в конце текущего года.

"У нас с союзниками есть свои разногласия по Ирану, но для меня очевидно, что европейские страны не должны допустить истечения действия эмбарго на поставки оружия Ирану, чтобы его правительство смогло приобретать новейшие виды вооружений", - подчеркнул он.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Иран вернуться к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В своем докладе он обратил внимание, что Тегеран с июля 2019 года предпринимал ряд шагов по завершению своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Гутерреш также напомнил, что Иран обещал реализовывать свою ядерную программу «в соответствии со своими техническими требованиями». Вместе с тем власти намерены продолжить сотрудничество с МАГАТЭ.

По мнению генсека ООН, таким образом Тегеран «желает оставаться участником плана», поэтому все принятые в течение почти года меры «могут быть отменены».

Соединенные Штаты 22 июня распространили проект резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана, срок действия которого истекает этой осенью. Это было сделано после того, как в начале текущего месяца Антонио Гутерриш сообщил Совбезу, что крылатые ракеты, которые использовались в нескольких нападениях на нефтяные объекты и международный аэропорт в Саудовской Аравии в прошлом году, имели «иранское происхождение».

СВПД, ограничивающий ядерные наработки Ирана, был подписан в 2015 году. В сделке участвовали в том числе США, Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия. Договоренность предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Исламской Республики в течение пяти лет, а поставки вооружений могут начаться и раньше, если позволит СБ ООН. Совбез принял резолюцию №2231 единогласно.

В соответствии с ней был введен запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения - до 2023 года.

В первоначальном виде эта сделка дожила до мая 2018 года, когда США объявили об одностороннем выходе из нее. После этого Вашингтон восстановил жесткие санкции против Тегерана. Иран ответил на это через год: он отказался выполнять ряд условий сделки, в частности превысил допускаемый ею уровень обогащения урана.

Лидия Мисник