Падение серого орла

Американские армейские дроны не оправдывают надежд

Количество беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в Сухопутных войсках (СВ) США сейчас исчисляется тысячами. Несмотря на то что подавляющее большинство из них – это малоразмерные аппараты, наиболее значимыми остаются более тяжелые беспилотники – тактический БЛА Shadow и БЛА MALE-класса Gray Eagle. И именно они показали себя в эксплуатации небеспроблемными.

Обе беспилотные системы были созданы уже достаточно давно и широко использовались как в военных кампаниях последних полутора-двух десятилетий, так и в специальных операциях. За прошедшее время с ними проведены модернизации, направленные на повышение соответствия меняющимся требованиям. Между тем, как стало известно, с момента начала их масштабного применения в 2000-х годах американскими военными было потеряно несколько сотен аппаратов. И причинами значительной доли потерь было вовсе не противодействие противника, а собственные проблемы БЛА.

Shadow – тенью с неба

Наибольшее количество авиационных происшествий среди беспилотников приходится на БЛА RQ-7 Shadow («Тень»). Этот тактический аппарат был создан корпорацией AAI (сейчас – Textron) в интересах Сухопутных войск США для замещения БЛА Pioneer вместо закрытого в 1999 году проекта БЛА RQ-6 Outrider («Дозорный»). Выполненный по двухбалочной схеме 200-килограммовый беспилотник может выполнять полеты продолжительностью до шести часов на удалениях до 110 км от станции управления.

С конца 2002 года комплекс начал поступать в войска. Уже через год он начал применяться в боевых условиях во время операции «Свобода Ираку». Эта страна оказалась непростой площадкой для беспилотника: климатические условия вызывали многочисленные отказы подсистем.

БЛА в значительных количествах закупались и активно использовались: за первые 10 лет службы Shadow налетали свыше 750 тыс. часов, накопленных в ходе порядка 173 тыс. полетов. Впрочем, даже по прошествии этого времени технические проблемы побеждены не были. Инциденты с «Тенями» происходили не только в боевых условиях, но и на территории США в ходе ординарных полетов. Так, один из беспилотников был потерян 3 апреля 2014 года в Пенсильвании во время учений Национальной гвардии в Форт Индиантаун Гэп. А 17 июля 2019 года во время тренировочного полета оператор потерял контроль над RQ-7, который в итоге упал между Окдейлом и Кэмп-Дугласом.

В то же время из имевших место в период с 2011 по 2017 год 271 аварийных случая только один можно квалифицировать как авиационное происшествие класса «А». Но это связано с тем, что стоимость летательного аппарата настолько мала, что потеря одного БЛА никак не выходит за сумму ущерба для класса «А», равную 1 млн долл.

Единственное авиационное происшествие такого класса произошло в Афганистане. 15 августа 2011 года транспортный самолет ВВС США C-130 столкнулся с RQ-7 во время захода на посадку на передовой оперативной базе Шарана в провинции Пактика. Беспилотник Shadow в это время выполнял полет в режиме ожидания. C-130 в итоге совершил аварийную посадку с повреждением двух двигателей и крыла, а RQ-7 был полностью уничтожен.

Кстати, больше всего авиационных происшествий с данной моделью БЛА произошло именно в Афганистане. При этом наибольшее количество аварий беспилотников Shadow-69 имело место в 2011 году на 12.874 часа налета. Тем не менее несмотря на неудовлетворительные данные по аварийности, этот год был не худшим. В 2014 году, к примеру, с БЛА Shadow произошло 42 происшествия при налете 5.537 летных часов.

В 2015 году аварийность Shadow в Армии США заметно снизилась – на 4.241 час налета имело место всего 16 происшествий. В 2016–2017 годах аварийность «Теней» в Армии США составляла 30 происшествий на 6.778 часов налета и 29 происшествий на 77015 часов налета соответственно.

Причины авиационных происшествий беспилотников Shadow охватывают весь спектр механических неполадок, но, согласно докладам об аварийных случаях, 12 из них были связаны с отказами двигателя, а к другим неполадкам следует отнести отказы приводов, неисправности топливной системы и генератора. К прочим причинам, связанным с внешними факторами или ошибками пилотирования, можно отнести невозможность посадить БЛА, потеря управления и контроля, сильный ветер и полную выработку топлива при полете в зоне ожидания.

С 2015 года в Сухопутных войсках США идет процесс замены устаревшей версии Shadow V1 на более современную версию Shadow V2, на которой установлен модифицированный двигатель и увеличен размах крыла. Благодаря предпринятым изменениям продолжительность полета модернизированного беспилотника возросла на три часа.

На беспилотниках модификации V2s аналоговая система управления переводится на цифровую, что позволяет внедрить в систему тактический общий канал передачи данных (TCDL). Он предоставляет возможность связи и управления на разных уровнях, обеспечивая высокую эффективность взаимодействия пилотов пилотируемых средств (вертолетов) с беспилотниками.

В развитие версии M2 в июне 2017 года Textron представил БЛА Nightwarden в качестве готовой к производству модели. БЛА получил новый планер и двигатель, а также существенно прибавил в весе – его максимальная взлетная масса стала достигать 340 кг. Максимальная продолжительность полета была доведена до 15 часов. А благодаря применению спутникового канала связи Nightwarden имеет дальность действия 1100 км.

Впрочем, перспективы нового беспилотника туманны. Увеличение размерности позволило увеличить и полезную нагрузку, доведя ее до 65 кг. Однако это все еще мало, чтобы перейти из категории разведывательных в разведывательно-ударные БЛА. При этом с увеличением взлетной массы беспилотник потерял в мобильности.

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Gray Eagle – и орлы плачут

На втором месте по аварийности – средневысотный БЛА большой продолжительности полета MQ-1C Gray Eagle («Серый орел»). Его создание было вызвано желанием Сухопутных войск США получить в распоряжение собственную разведывательно-ударную систему, чтобы повысить свою независимость от ВВС. Для этого американская армия заключила контракт с компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI). Цель контракта – разработка БЛА на замену устаревшим системам RQ-5 Hunter («Охотник»). Беспилотник был построен на базе уже существовавшего на тот момент аппарата Predator («Хищник»), что позволило сократить сроки разработки. В своей изначальной версии БЛА взлетной массой свыше 1600 кг мог выполнять полеты продолжительностью до 25 часов.

Первый полет БЛА выполнил в октябре 2004 года. С 2009 года система используется в Афганистане и Ираке. В 2009 году они начали поступать в эксплуатацию, получив через год наименование MQ-1C Gray Eagle. 3 сентября 2010 года Сухопутные войска объявили о развертывании в Афганистане к концу года четырех Gray Eagle в вооруженном варианте.

Армия планировала заказать более 160 БЛА с их поставкой в период до 2022 года, к 2016 году компанией GA-ASI было поставлено в войска более 100 единиц. Несмотря на то что эти беспилотники сумели сразу предоставить армии США новые возможности, проблемы у них также проявились достаточно быстро. В документе за подписью заместителя министра обороны США отмечалось, что начиная с марта 2011 года низкая надежность во всех основных подсистемах привела к многочисленным задержкам в эксплуатации Gray Eagle.

Среднее время между сбоями беспилотника также мало: сам беспилотный летательный аппарат имеет в среднем наработку на отказ всего 25 часов при требуемых 100, а наземный компонент комплекса – 27 часов при требуемых 300. Даже двукратное понижение военными требований по отказам не привело показатели в соответствие с желаемыми цифрами. В октябре 2011 года в отчете был сделан вывод о том, что «Серый орел» отвечал только четырем из семи «ключевых параметров», а его надежность не соответствовала заданным значениям.

Всего в период с 2011 по 2017 год было отмечено 54 авиационных происшествия, 35 из которых классифицированы по классу «A». Несмотря на то что ситуация с аварийностью БЛА Gray Eagle обстоит существенно лучше, чем с аварийностью более легкого Shadow, существующее положение признается американскими военными неудовлетворительным.

В июле 2015 года после сбоя системы связи в Ираке был потерян невооруженный вариант БЛА Gray Eagle, который использовался в рамках операции «Непоколебимая решимость» против международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России. А в конце февраля 2020 года в Нигере вследствие механической поломки разбился вооруженный MQ-1C, использовавшийся в интересах африканского командования ВС США (AFRICOM).

Если же посмотреть на динамику аварийности БЛА Gray Eagle в СВ США за период с 2011 по 2017 год, то можно отметить, что 2011 год для этих беспилотников был более или менее удачным – всего два происшествия за 5.735 летных часов. Однако затем ситуация изменилась в худшую сторону. По мере увеличения эксплуатации беспилотников увеличилось и число их аварий. Аварийность беспилотников Gray Eagle возросла в 2012 году до пяти происшествий класса «А» на 4.691 летный час. Далее аварийность продолжала расти с ежегодных 6 происшествий в 2013 и 2014 годах до восьми происшествий в 2015 году и 15 – в 2016 году. В тот год в армии США инциденты с «Серыми орлами» происходили каждые 5108 летных часов. Некоторое улучшение аварийности наблюдалось в 2017 году – 12 происшествий в течение 77389 летных часов.

31,4% аварий были связаны с проблемами с двигателем, около 20% – с отказами систем связи, 11,4% спровоцированы самопроизвольным отключением некоторых систем, 8,6% – неполадками в системе навигации, 5,7% – вызваны нехваткой топлива. Впрочем, найти точное объяснение некоторых происшествий не всегда представлялось возможным – до 23% приходится на аварии, причины которых установить не удалось.

Решить проблемы с надежностью ряда компонентов, а также нарастить некоторые характеристики по сравнению с базовой версией была призвана новая версия БЛА Gray Eagle (IGE). Так, разработчиками была почти вдвое повышена продолжительность полета, на треть, до 240 кг, возросла масса полезной нагрузки. Об успешном первом полете этого беспилотника компания General Atomics объявила в июле 2013 года. В июле 2015 года план закупок БЛА Gray Eagle был скорректирован с учетом ориентации на новую версию. Ирония судьбы заключалась в том, что единственный на тот момент демонстратор БЛА был уже потерян в ходе тренировочных полетов.

Свет в конце туннеля

Нетрудно заметить, что, несмотря на предпринимаемые меры, аварийность даже БЛА Gray Eagle остается на неприемлемо высоком уровне – в разы выше аналогичного показателя самолета F-16 – одного из лидеров по аварийности в пилотируемой боевой авиации США. При этом и «Тени», и «Серому орлу» уже немало лет, и потенциал их улучшений уже во многом исчерпан.

В связи с этим в настоящее время Сухопутные войска США определяются со сроками завершения модернизации существующих беспилотных систем и начала разработок новых, которые, как считает американское армейское руководство, будут соответствовать требованиям будущих боевых операций. Не секрет, что и Shadow, и Gray Eagle уязвимы перед современными средствами ПВО и РЭБ, а соответственно слабо применимы против технологически развитого противника.

Впрочем, до тех пор, пока соответствующие решения не будут приняты, армия США будет продолжать решать проблемы, связанные с отказами техники, приводящими к авариям, и совершенствовать беспилотники. Эти работы, как представляется, будут полезны и в случае перехода в перспективе на новые беспилотные платформы, так как те определенно унаследуют часть использовавшихся ранее подсистем. Кроме того, руководство Сухопутных войск США продолжает работы по стандартизации и обучению персонала в рамках решения задачи снижения аварийности БЛА.

Денис Федутинов

Денис Вячеславович Федутинов – эксперт в области беспилотных авиационных систем.