Реактивная артиллерия будущего

Что ждет системы залпового огня в ближайшей перспективе

Прошедший юбилейный Парад Победы стал презентацией новейших российских систем вооружения. Впервые широкой общественности были представлены зенитные системы «Деривация», тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», боевая машина разминирования «Листва» и ряд других образцов вооружения и военной техники. Также по брусчатке Красной площади проехала до недавнего времени одна из самых закрытых боевых машин российских Вооруженных сил – реактивная система залпового огня «Торнадо-С».

Разработка «Торнадо-С» началась в конце нулевых годов. В 2012 году Минобороны сообщило, что система уже проходит испытания. В мае 2019 года генеральный директор концерна «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что до конца года в войска поступит первый бригадный комплект РСЗО. А уже в конце прошлого года стало известно, что «Торнадо-С» поступили на вооружение в 439-ю гвардейскую реактивную артиллерийскую бригаду Южном военном округе.

Долгое время считалось, что «Торнадо-С» оснащен модульными пусковым установками. В них направляющие сведены в единый блок. Каждый модуль после залпа легко можно заменить с помощью транспортно-пусковой машины на новый. Тогда как на более старых «Смерчах» требуется перезаряжать каждую направляющую отдельно.

Но, как показал прошедший Парад Победы, «Торнадо-С» практически неотличим от предшественника. Визуально от «Смерча» новинка отличается только небольшим «грибком» – приемником спутниковой системы навигации, а также «гребенкой» радиоантенн. Последние скорее всего являются элементами автоматизированной системы управления.

Между тем в арсенале Вооруженных сил есть еще одна «тайная» реактивная система залпового огня – это «Ураган-1М». Но на прошедшем Параде Победы новинка по какой-то причине не была представлена. Хотя еще в сентябре 2016 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «Ураган-1М» уже поступает в войска.

В отличие от «Торнадо-С», новый «Ураган» выполнен бикалиберным: он может применять как реактивные снаряды калибра 220-мм, так и более тяжелые и дальнобойные 300-мм. Судя по немногочисленным фотографиям, на новейшей РСЗО используются модульные пусковые установки.

Единая огневая система

До недавнего времени в Вооруженных силах существовала четкая система разделения реактивных систем залпового огня, которая досталась ВС РФ в наследство от Советской армии. 122-мм РСЗО «Град» относились к дивизионной артиллерии. Один дивизион «Градов» входил в состав каждого артиллерийского полка мотострелковой или танковой дивизии. А с 2009 года подразделения реактивной артиллерии вошли в состав общевойсковых бригад.

Во всех армейских артиллерийских бригадах числилось по одному-два дивизиона 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган». А вот более тяжелые и дальнобойные 300-мм «Смерчи» были сведены в отдельные реактивные артиллерийские бригады (реабр). Реабр входили в так называемый окружной фронтовой комплект. Это части и соединения, которые в мирное напрямую подчиняются командованию военного округа, а во время войны становятся личным резервом командующего фронтом.

Но с 2016 года система начала меняться. Это было связано с двумя факторами. Первый – это поступление на вооружение более современных реактивных систем залпового огня. Речь идет об РСЗО семейства «Торнадо», а также уже упомянутых выше «Ураган-1М». Второй – это переосмысление опыта современных войн и военных конфликтов.

До недавнего времени считалось, что в современных конфликтах реактивные системы залпового огня должны стать своеобразным заменителем авиации – преимущественно использовать одиночные высокоточные корректируемые боеприпасы. Так, с середины нулевых годов арсеналы американских реактивных систем М270 пополнили несколько типов «умных» ракет. Такие боеприпасы активно использовались Армией США, Вооруженными силами Великобритании и Франции в входе боев в Афганистане, а также в ходе оккупации Ирака.

Но вот боестолкновения в Сирийской Арабской Республике и на Донбассе показали, что главное преимущество РСЗО – это возможность нанести за считаные секунды массированное огневое поражение на большой площади. Хороший пример применения РСЗО – удар по сводной тактической группе Вооруженных сил Украины 11 июня 2014 года под Зеленопольем. ВСУ тогда потеряли десятки единиц техники – БМП, танки, грузовики.

В Сирии массированные удары реактивных систем залпового огня уничтожали укрепленные позиции боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ). Но лучше всего залпы «Градов», «Ураганов» и «Смерчей» накрывали места сосредоточения отрядов ИГ в пустынной местности.

В настоящее время главное требование к РСЗО – возможность оперативно нанести прицельный массированный удар по цели. Поэтому реактивные системы залпового огня должны иметь высокопроизводительные цифровые комплексы управления огнем, которые позволяют за считаные минуты произвести все расчеты, нанести залп и поразить цель. Также РСЗО должны взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами и автоматизированными системами управления.

Также изменения потребовалось внести и в боекомплект реактивных систем залпового огня. Были разработаны новые неуправляемые ракеты с повышенной точностью, более сложными траекториями полета, а также возможностью выполнять несложные заданные маневры. Так в одном из своих интервью начальник Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал, что современная РСЗО «Торнадо-С» «обладает возможностью стрельбы по восьми целям одновременно за счет разведения снарядов на траектории их полета».

Универсальный «Торнадо»

Разработка реактивных систем семейства «Торнадо» началась в конце нулевых годов. Тогда военному ведомству было предложено два варианта – «Г» и «С». Первый шел на замену БМ-21 «Град», второй должен был заменить БМ-30 «Смерч». Главной особенностью новых систем стали их максимальная цифровизация и автоматизация.

После получения целеуказания через автоматизированную систему управления войсками бортовой компьютер «Торнадо» проводил все необходимые вычисления. После этого система управления с помощью электродвигателей и гидравлических приводов поворачивала пусковую установку в нужное направление и придавала необходимый угол возвышения. После этого командиру расчета остается только нажать на кнопку пуска.

Первой оказалась готова реактивная система залпового огня «Торнадо-Г». В 2011 году представитель сухопутных войск подполковник Сергей Власов сообщил, что войска уже получили 30 единиц новейших систем. Судя по тактическим знакам, машины принадлежали 18-й омсбр Южного военного округа.

В настоящее время Минобороны активно закупает эти системы. В частности, в нынешнем году «Торнадо-Г» пополнили арсенал 8-го отдельного артиллерийского полка и 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота. Изначально базой для «Торнадо-Г» были только автомобили семейства КамАЗ. Но с 2016 года боевые машины поставляются в двух модификациях: на камазовском шасси и на шасси «Урал».

А вот разработка «Торнадо-С» затянулась. В 2012 году Минобороны сообщило, что новейшая система проходит испытания. И только в прошлом году стало известно, что новинки начали массово поступать в Вооруженные силы. В нынешнем году первые новейшие реактивные системы залпового огня получила 232-я реактивная артиллерийская бригада Центрального военного округа.

Не совсем понятна принадлежность «Торнадо-С», принявших участие в нынешнем Параде Победы. Традиционно в мероприятии участвует преимущественно военная техника частей и соединений Западного военного округа. Можно предположить, что новейшие РСЗО принадлежат 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригаде. Хотя не исключено, что «Торнадо», прошедшие по Красной площади в этом году, были из состава учебного центра Михайловской артиллерийской академии. Последний находится в поселке Луга Ленинградской области. Известно, что в его составе большое количество новейших систем вооружения.

В своем интервью генерал-лейтенант Михаил Матвеевский назвал «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» гордостью российской армии. По словам командующего, ракетными войсками и артиллерией модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра «Торнадо-Г», а также крупного калибра – «Торнадо-С», обладают возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель.

«Преимущества данных систем – повышенное могущество и расширенная номенклатура реактивных снарядов, улучшенные характеристики по точности стрельбы, высокая скорострельность и увеличенная дальность стрельбы», – отметил Михаил Матвеевский.

Загадка «Урагана»

Первые фотографии загадочного «Ураган-1М» появились в социальных сетях еще в 2012 году. По всей видимости, снимки были сделаны на одном из испытаний системы. На фото была запечатлена реактивная система с двумя модульными пусковыми установками на шасси МЗКТ-7930 «Астролог».

Первоначально считалось, что это РСЗО «Торнадо-С». Но в феврале 2017 года Минобороны опубликовало фотогалерею о подготовке курсантов Михайловской артиллерийской академии. В подписях к фотографии новая реактивная система залпового огня была названа «Ураган-1М».

О новинке практически ничего не известно. В 2012 году Минобороны сообщило, что испытания новейшей РСЗО уже начались. А в сентябре 2016-го Юрий Борисов, бывший тогда замминистра обороны, заявил, что «Ураган-1М» уже поступает в войска, но пока в недостаточном количестве, которое мы хотели бы». Причиной происходящего замминистра назвал проблемы у предприятий-подрядчиков производителя «Ураганов» – холдинга «Сплав».

Судя по имеющимся открытым фотографиям, «Ураган» – это бикалиберная система. Она может стрелять как тяжелыми ракетами калибра 300-мм, так и более легкими 220-мм реактивными снарядами. На фотографии из Михайловской артиллерийской академии РСЗО несет два модуля по шесть направляющих каждый. Судя по размерам, это 300-мм снаряды. А в 2012 году на одной из фотографий с испытаний «Ураган» несет модули, но уже с 15 направляющими каждый. Судя по размерам, это 220-мм ракеты.

Можно предположить, что машины, запечатленные в Михайловской академии, – это и есть первый комплект, о поставках которого и говорил ранее Юрий Борисов. Скорее всего проблемы с выпуском «Ураганов» связаны с его модулями. Пока такие изделия новинка для российского оборонно-промышленного комплекса.

Огонь и мощь

Итак, как будет выглядеть современная российская система реактивной артиллерии? В бригадах и артиллерийских полках будет по одному дивизиону РСЗО «Торнадо-Г». Примечательно, что не так давно Минобороны заказало работы по модернизации парка старых реактивных систем БМ-21 «Град». Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин. По его словам, «не так давно принята на вооружение новая систем РСЗО «Торнадо-Г». Сегодня на базе научно-технического задела, который получен при создании этой системы, уже реализуется проект по модернизации БМ-21 «Град» до уровня «Торнадо-Г».

Но помимо 122-мм РСЗО артиллерийские полки общевойсковых дивизий также будут усилены 220-мм реактивными системами залпового огня «Ураган». Первые сообщения о таком перевооружении появились еще в конце 2018 года. Новые системы радикально усилят боевые возможности дивизионной артиллерии. И позволят поражать противника на глубину до сотни километров. Глазами реактивной артиллерии станут беспилотники отдельных рот БПЛА общевойсковых дивизий.

Дополнительную огневую мощь получат и армейские артиллерийские бригады. В частности, в их состав войдут по дивизиону РСЗО «Смерч». Первые БМ-30 уже поступили на вооружение 244-й отдельной Неманской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова артиллерийской бригады Балтийского флота.

Помимо «Смерчей» на вооружении артбригад останется один-два дивизиона 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган». Но уже скоро им на смену придут модульные бикалиберные «Ураган-1М». Не исключено, что в ближайшем будущем армейские артиллерийские бригады будут двух типов. Одни полностью вооружены РСЗО «Ураган-1М», а вторые обычными «Ураганами» и «Смерчами». А размещение и конкретное вооружение бригад будет определяться местом их дислокации. Так, скорее всего первыми «Ураган-1М» освоят артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии.

«Окружные фронтовые» бригады реактивной артиллерии будут постепенно перевооружены с БМ-30 «Смерч» на более современные «Торнадо-С». При этом задача бригад изменится. Раньше эти соединения наносили массированный удар силами дивизиона или всей бригады. Но сейчас РСЗО будут максимально децентрализованы и станут действовать самостоятельными подразделениями по две-три системы.

Боевое применения «Смерчей» показало, что даже одна машина может радикально повлиять на ситуацию на поле боя. Так, 10 февраля 2015 года был нанесен удар по аэродрому города Краматорска (находился под контролем украинских вооруженных формирований). В результате погибло 17 человек. Ни Донецкая самопровозглашенная республика, ни Вооруженные силы Украины ответственность за обстрел на себя не взяли.

Более современная «Торнадо-С» отличается гораздо более высокой точностью. Как отметил в своем интервью генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, сейчас каждая такая РСЗО может поражать одновременно до восьми целей.

Уже в ближайшее время российские Вооруженные силы получат гибкий и универсальный инструмент – новую систему применения реактивных систем залпового огня. Командиру смогут за считаные минуты и с особой точностью обрушить на противника тонны огня.

Павел Иванов

Павел Дмитриевич Иванов – военный журналист.