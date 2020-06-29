«Удав»: мощный и точный

Минобороны примет на вооружение новый пистолет

18 патронов в обойме, а также повышенная точность попадания в цель и убойные патроны. Минобороны подписало с Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения «ЦНИИточмаш» первый контракт на серийную поставку новейшего армейского пистолетного комплекса «Удав». Как отметил генеральный директор предприятия Альберт Баков, речь идет не о тех «50 пистолетах, о которых в январе прошлого года информировали военные», а о совершенно новом и более объемном заказе.

«Непосредственно работу по самому пистолету «Удав» мы закончили в прошлом году. Сейчас ждем подписания документов о принятии его на вооружение. Но, несмотря на отсутствие приказа, у нас уже есть первый заказ на его производство», – сообщил Альберт Баков, подчеркнув, что начало производства того или иного изделия для армии до появления приказа о его принятии на вооружение – не такая уж и редкость.

Знак качества

Идея создания нового армейского пистолета, что называется, давно витала в воздухе. Все понимали, что пора заменить знаменитый пистолет Макарова (ПМ), принятый на вооружение более 70 лет назад. «Макаров» отлично справлялся с ролью табельного оружия милиционеров, но соответствовать требованиям военных с каждым годом ему становилось все сложнее. Армию уже давно не устраивали невысокая точность стрельбы ПМ на дистанцию более 50 м, небольшая емкость магазина, отсутствие дополнительных приспособлений, которые можно разместить на нем. Это фонарики, коллиматорные и лазерные прицелы. И главное – относительно слабый патрон, который уже не справляется с пробитием современных бронежилетов.

Например, уровня Бр1 по ГОСТ Р 50744–95 или уровня 2а-3а по классификации американского Национального института юстиции (National Institute of Justice). Такие изделия, массово используемые в зарубежных армиях, делают уже не из тонких стальных пластин, а из кевлара и керамики, связанных в плотную сетчатую структуру. Пуля ПМ их не берет.

Как рассказывают сотрудники научно-исследовательского отделения стрелкового вооружения АО «ЦНИИточмаш», техническое задание Минобороны конструкторам в целом было предельно коротким: нужен надежный, легкий и удобный самозарядный пистолет. Некоторые требования выдвигались весьма серьезные. Например, на пистолете должны размещаться новые приборы – фонари и лазерные целеуказатели. Требовались высокие характеристики пробития бронежилетов: штатный бронебойный патрон должен был без проблем пробивать сталь толщиной 4 мм с расстояния в 50 м.

В основу тактико-технического задания на новый армейский пистолет Минобороны положило результаты работы ряда научно-исследовательских институтов. Напомним, в начале 1990-х началась опытно-конструкторская работа (ОКР) по теме «Грач». Перед ведущими отечественными конструкторами была поставлена задача разработать пистолетный комплекс под принципиально новый 9-мм патрон увеличенной мощности. Через 12 лет работа завершилась созданием трех пистолетных комплексов.

Весной 2003 года для Вооруженных сил и МВД России были приняты на вооружение 9-мм пистолетные комплексы: пистолет ПЯ конструктора Ижевского механического завода Владимира Ярыгина, пистолет ГШ-18 конструкторов КБП Василия Грязева и Аркадия Шипунова и пистолет СПС (СР-1 – Специальная разработка – 1), получивший также обозначения СПС (Самозарядный пистолет Сердюкова) конструктора ЦНИИточмаш Петра Сердюкова.

Подмосковный Калашников

В конце 2014 года начались работы по техническому проекту на основе СР-1. Климовские оружейники предложили несколько вариантов решения задачи. Ведущий конструктор НИО стрелкового вооружения ЦНИИточмаш Иван Козлов высказал мнение, что модернизировать пистолет под требуемые характеристики не имеет никакого смысла. Нужно что-то менять и в первую очередь рамку. А она потянула за собой и все остальное. За рамкой последовала рукоятка, затем схема запирания и так далее. В итоге получился совершенно новый пистолет, вспоминают в ЦНИИточмаш.

Туляку Ивану Козлову стать оружейником было, что называется, на роду предписано. Молодой 25-летний конструктор в итоге и стал главным разработчиком пистолетного комплекса «Удав». Для сравнения напомним, что Николай Макаров представил первую модификацию ПМ в 34 года, Федор Токарев разработал свой ТТ в 59 лет. Наиболее близким по возрасту к Козлову стал Михаил Калашников, которому в год принятия на вооружение АК было 30 лет. Может, поэтому за Иваном Козловым уже закрепилось прозвище «подмосковный Калашников».

Несмотря на юный к началу работы над «Удавом» возраст, Иван уже имел опыт: участвовал в модернизации автомата «Вал» и снайперской винтовки «Винторез». Это стрелковое оружие для спецназа сегодня входит в число самых точных и безотказных в мире.

Пистолетный комплекс «Удав», точнее 9-мм пистолет СП, как официально он именуется сейчас в документах, создавали почти пять лет. От первых набросков и чертежей (начало ОКР «Удав» в марте 2014 года) до предварительных испытаний прошло ровно два года. Затем еще 2,5 года оружие доводили до ума – до уровня представления на государственные испытания, которые состоялись в декабре 2018 года. В апреле 2019 года Межведомственная комиссия завершила проверку конструкторской документации и утвердила ее для серийного производства пистолета. Летом-осенью того же года пистолетный комплекс успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию.

Секрет успеха

Пистолет «Удав» имеет несколько особенностей. Он спроектирован так, что при смене магазина боеприпас автоматически досылается в патронник. Это позволяет стрелку сэкономить время при перезарядке. «Удав» может одинаково успешно использоваться как правшами, так и теми, кто стреляет левой рукой. Механизм оборудован подствольным креплением «Пикатинни» для установки лазерного целеуказателя и тактического фонаря.

Новый пистолет использует полную номенклатуру боеприпасов 9 х 21 мм: трассирующие, бронебойные, экспансивные. Кроме того, специально для пистолета «Удав» разработаны два новейших патрона – дозвуковой и повышенной пробиваемости. Мощный боеприпас «Удава» может на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса. Патрон повышенной мощности наряду с длинным стволом повысил дальность и точность стрельбы. Прицельная дальность, с которой «Удав» уверенно попадает в цель, достигает 100 м. Тренированные стрелки, утверждают в институте, попадают в цель из «Удава» и на расстоянии до 300 м. Для сравнения – у пистолета Макарова эффективная дальность стрельбы составляет 40–50 м.

Как и большинство современных боевых пистолетов, «Удав» оснащен ударно-спусковым механизмом двойного действия. В отличие от оружия семейства СР.1, разработанного в этом же ЦНИИточмаш, пистолет получил традиционный двусторонний предохранитель флажкового типа. Конструкция предохранителя позволяет выполнить безопасный сброс курка с боевого взвода на предохранительный. Пистолет сохраняет работоспособность даже с нарушением правил эксплуатации.

По израсходовании боеприпасов в магазине «Удава» затвор становится на затворную задержку.

В передней части пистолетной рамки расположен узел крепления стандарта «Пикатинни», позволяющий устанавливать различные лазерные целеуказатели и коллиматорные прицелы, а также тактические фонари. «Специально для нового пистолета были разработаны комбинированные ЛЦУ дневного и инфракрасного спектра», – подчеркивают климовские оружейники.

Еще один важный момент – характеристики кучности при стрельбе значительно выше, чем у аналогичных образцов, стоящих на вооружении. По кучности климовские оружейники уложились во все нормативы Минобороны. Радиус разброса пуль на дальности 25 м не должен превышать 4 см. «Удав» не выходит за три.

Четыре в одном

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» специалистам, экспертам и широкой общественности «Удав» впервые был представлен в четырех модификациях – 9-мм самозарядный пистолет (СП), 9-мм самозарядный пистолет в варианте специальной комплектации, 9х19-мм самозарядный спортивный пистолет, 9х19 мм самозарядный тактический пистолет.

«Особенностью пистолета в «гражданской» версии 9х19 мм стала уникальная система хода подвижных частей, – рассказывает Иван Козлов. – Сейчас наиболее модная тенденция – это понижение оси канала ствола относительно точки фиксации пистолета в руке либо повышение этой самой точки. Мы же пошли по другому пути – значительно занизили центр массы подвижных частей, чем сильно уменьшили подброс оружия».

Затвор стальной фрезерованный, ствол кованый с глубоким хромированием. Очень живучий, выдерживает более 25 тыс. выстрелов.

Несмотря на общемировую тенденцию ухода от внешних курков, самовзвода и флажковых предохранителей, на «Удаве» все это оставили – так пожелали в Минобороны. Определенная логика здесь есть – уйдет меньше времени и усилий на переучивание стрелков. Все органы управления огнем расположены в привычных местах – бери, заряжай и стреляй.

Спецверсия «Удава» предназначена для разведки и спецслужб. От обычной отличается высокими прицельными приспособлениями и удлиненным стволом с резьбой для навинчивания ПБС – прибора бесшумной стрельбы. Сам глушитель упакован в легкий углеволоконный кожух и почти ничего не весит. Внутри – подвижная втулка, амортизирующая при стрельбе.

Громкость звука выстрела инженерам удалось снизить до уровня бесшумного пистолета ПБ, сохранив при этом мощное пробивное действие патрона 9х21. С глушителем используется дозвуковая версия этого боеприпаса. Испытатели утверждают, что на дальности 25 м пуля насквозь прошивает композицию из досок и бронежилета, имитирующую тело человека.

Копия не копия

Некоторые специалисты утверждают, что «Удав» поразительно похож на немецкий самозарядный пистолет Heckler & Koch USP Expert конструкции Хельмута Вельдле. Спроектированный для Бундесвера в 1993 году первоначально под патрон 40 S&W, он в дальнейшем был модифицирован под 9х19 мм боеприпасы NATO. Основные характеристики пистолетов – емкость магазина (18 патронов) и тип спускового механизма – универсальный, двойного действия – одинаковы.

Но «Удав» отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 г, а в снаряженном – 980 г, менее одного килограмма. Для сравнения: у новейшего армейского пистолета США M17 (модификация немецкого SIG Sauer P320) общая длина составляет 203 мм, высота – 140 мм, ширина – 33 мм, а масса (пустая) – 840 г.

В рамках выполнения опытно-конструкторской работы «Удав» сотрудники ЦНИИточмаш стали авторами пяти изобретений, что подтверждено соответствующими патентами Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Эксперты Федеральной службы по интеллектуальной собственности отметили в разработанном оружии два отличия, позволившие им признать новый самозарядный пистолет изобретением.

Первое в том, что в нижней части вкладыша ствола выполнен скос для взаимодействия с осью ствольной задержки для ограничения движения ствола и затвора вперед. На оси предохранителя имеется выступ для взаимодействия с курком и блокировочным плечом шептала. Для этого шептало снабжено блокирующим зацепом, а курок – блокирующим зубом. При повороте курка из положения «боевой взвод» в блокированное положение усилие боевой пружины изменяется. При включенном предохранителе поворот курка невозможен – в одну сторону, к ударнику с помощью выступа на оси предохранителя, а другую (на взведение) – взаимодействием его блокирующего зуба с блокирующим зацепом шептала.

В свою очередь, курок в положении «блокировка» исключает возможность перемещения затвора назад, а шептало, у которого блокировочное плечо фиксируется выступом на оси предохранителя, не имея возможности для поворота, исключает перемещение спусковой тяги и поворот связанного с тягой спускового крючка.

Второе отличие, по оценке экспертов, в том, что рамка выполнена в виде П-образной штампованной конструкции. Технический результат – повышение боевой эксплуатационной долговечности пистолета, улучшение точности и кучности стрельбы, повышение безопасности при включенном предохранителе и маневренности при стрельбе в оперативной обстановке.

Все дело в пуле

Специалисты говорят, что оружие начинается с боеприпаса. Именно под его характеристики проектируется «ствол». Для «Удава» создан новый патрон повышенной бронепробиваемости. Боеприпас способен пробивать бронежилет 2-го класса защиты, в том числе тканевый, на существенно большей дальности, чем аналоги.

Улучшить показатели пробиваемости удалось за счет уникального конструкторского и технологического решения – конфигурация сердечника пули с режущей кромкой на его вершине. Несмотря на скепсис при проектировании, позднее было экспериментально установлено, что подобная конструкция сердечника пули не влияет на кучность стрельбы. Новый боеприпас также обеспечивает высокое убойное действие и является одним из самых мощных представителей калибра 9 мм в мире.

Вторая новинка – патрон с уменьшенной скоростью пули.

Инновационной особенностью конструкции пули созданного патрона стали режущая кромка на переднем торце сердечника, образованная двумя плоскими гранями, и увеличенная масса. Это в совокупности позволило сохранить кинетическую энергию пули на уровне, достаточном для пробития бронежилета 2-го класса защиты, и необходимое запреградное воздействие на цель на заданной дистанции. При этом скорость полета пули нового патрона значительно меньше, чем у прототипов, что позволяет обеспечить максимально низкий уровень звука выстрела и беспламенность.

Магазин питания

Изобретение представляет собой простой, надежный индикатор, показывающий, что магазин полностью заряжен, который может быть легко встроен в любой коробчатый магазин. Индикатор выполнен в виде упругого элемента Z-образной формы, который в верхней части снабжен опорной площадкой для удержания пружиной магазина внутри подавателя. Нижняя часть элемента имеет V-образную форму. Дно магазина закрывается крышкой, имеющей отверстие с фаской. При полностью снаряженном магазине конец индикатора выходит за пределы крышки, позволяя как визуально, так и тактильно определить полностью заряженный магазин.

Глушитель со сменным теплопоглощающим модулем

Глушители с теплопоглощающими элементами более компактны, эффективнее справляются с торможением и охлаждением пороховых газов, уменьшением звука выстрела, исключают появление искр, пламени и дыма при выстреле.

Съемный модуль позволяет производить замену модуля быстро, в полевой обстановке. Съемная конструкция теплопоглощающего элемента в случае необходимости дает возможность использовать глушитель без него, например, при интенсивной стрельбе автоматическим огнем. Разработка обеспечивает оптимальное сочетание габаритных размеров и массы. При этом конструкция глушителя позволяет повысить степень торможения и охлаждения всего потока газов при выходе из ствола за счет их взаимодействия одновременно практически со всем объемом теплопоглощающего элемента.

В разработке прибора для бесшумной стрельбы совместно с ЦНИИточмаш участвовали Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и «Научный центр прикладной электродинамики» (Санкт-Петербург).

Кроме Ивана Козлова над созданием нового оружия работали еще более 50 человек. Возможно, именно поэтому имя «Удав» останется именем собственным. Эпоха легендарных конструкторов, давших свои имена оружию: АК – автомат Михаила Калашникова, СВД – снайперская винтовка Евгения Драгунова, ПМ – пистолет Николая Макарова и ППШ – пистолет-пулемет Георгия Шпагина ушли в прошлое.

Виталий Михайлов

Виталий Геннадьевич Михайлов – военный эксперт.