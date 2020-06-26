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РИА Новости

Индия попросила Россию ускорить поставки ПЗРК "Игла", пишут СМИ

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Военнослужащий с ПЗРК "Игла"
Военнослужащий с ПЗРК "Игла".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн - РИА Новости. Возглавляемая министром обороны Индии делегация на переговорах в Москве просила ускорить поставки переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла", штурмовых винтовок и боеприпасов для различных российских систем, сообщает издание Economic Times со ссылкой на информированный источник.

Приехавший в Москву на парад Победы министр обороны Индии Раджнатх Сингх ранее провел переговоры с вице-премьером РФ Юрием Борисовым, на которых обсуждались контракты в оборонной сфере. По завершении переговоров Сингх отметил, что "все текущие контракты будут не только поддерживаться, но работа по их завершению будет ускорена".

Ранее в этом месяце правительство Индии предоставило всем трем родам войск чрезвычайные полномочия по закупкам вооружений, разрешив потратить до 5 миллиардов рупий (66 миллионов долларов) для удовлетворения неотложных потребностей.

Индия - один из крупнейших партнёров России по ВТС. Наиболее значимыми контрактами, подписанными с этой страной, являются соглашения о поставке систем ПВО С-400, фрегатов проекта 11356 с последующей передачей технологий. На завершающей стадии находятся переговоры о поставке и локализации в Индии лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226Т (200 машин, из них 40 будут поставлены РФ, а остальные 160 - собраны в Индии). В 2018 году Россия одержала победу в тендере на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов с "Иглой-С".

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Игла ЗРК
КА-226
КА-226Т
С-400 Триумф
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
1135 Буревестник
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