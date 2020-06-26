СМИ: Индия попросила Россию ускорить поставки ракетного вооружения

Военнослужащий с ПЗРК "Игла" на бронеавтомобиле "Тигр" во время совместных тактических учений коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2016".

МОСКВА, 25 июня/ Радио Sputnik. Индийская делегация под руководством министра обороны страны на переговорах в Москве просила ускорить поставки вооружений, сообщило РИА Новости со ссылкой на издание Economic Times.

Сообщается, что речь, в частности, шла о переносных зенитно-ракетных комплексах "Игла", штурмовых винтовках и боеприпасах для различных российских систем.

Приехавший в Москву на Парад Победы министр обороны Индии Раджнатх Сингх ранее провел переговоры с вице-премьером РФ Юрием Борисовым. Стороны обсудили контракты в оборонной сфере.

Индия является одним из крупнейших партнеров России по ВТС. Наиболее значимыми контрактами, подписанными с этой страной, являются соглашения о поставке систем ПВО С-400, фрегатов проекта 11 356 с последующей передачей технологий.

На завершающей стадии находятся переговоры о поставке и локализации в Индии легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т: 200 машин, из них 40 будут поставлены Россией, а остальные 160 – собраны в Индии.

В 2018 году Россия одержала победу в тендере на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов с "Иглой-С".

В середине июня радио Sputnik сообщило, что в Калининграде прошли учения с использованием "Искандеров".