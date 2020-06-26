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РИА Новости

В США считают ледокол "Иван Папанин" наступательным вооружением

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Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин"
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Установка ракет "Калибр" на ледоколы является не оборонительным, а наступательным шагом, заявил в четверг командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго

"Россия агрессивно подходит к Арктике. Они недавно презентовали новый ледокол "Иван Папанин", который может нести крылатые ракеты "Калибр". Я уже задавал этот вопрос несколько раз и задам снова: кто ставит ракеты на ледоколы? Некоторые страны ставят оборонительное вооружение на свои ледоколы, но "Калибр" никак не оборонительное оружие", - сказал он в ходе вебинара.

Адмирал обратил внимание на развертывание новых российских баз в Арктике и размещение там ЗРК С-400.

"Мы видим новую сферу конкуренции на море в Арктике, где нужны сильные флоты, чтобы защищать общие интересы и обеспечивать нормальный ход торговых потоков", - добавил Фогго.

Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Иван Папанин" был спущен на воду в октябре 2019 года, он должен быть сдан 25 ноября 2023 года. Второй корабль проекта "Николай Зубов" был заложен в ноябре 2019 года, сдача запланирована на ноябрь 2024 года.

Корабль, спроектированный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", объединяет функционал буксира, патрульного корабля и ледокола. Проект относится к новейшим разработкам в интересах оснащения надводной составляющей ВМФ.

Он предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов.

Многофункциональный патрульный корабль ледового класса будет способен преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Он имеет водоизмещение около 9 тысячи тонн, длину корпуса 100 метров, ширину - около 20 метров, полная скорость - около 18 узлов, автономность плавания - около 70 суток. Корабль будет оснащен переносным зенитно-ракетным комплексом артиллерийской установкой. Предусмотрена возможность постоянного базирования корабельного вертолета. На корабле будут установлены радиолокационная станция освещения воздушной и надводной обстановки и гидрометеорологическая станция.

Корабль сможет эффективно выполнять задачи в Арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
23550
Арктика
Калибр КР
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