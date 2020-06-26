Военный эксперт рассказал о новых российских комплексах защиты самолетов

Новый самолет Ил-76МД-90А получил бортовой комплекс противоракетной обороны, сообщили в АО "Радиоприбор". Эксперт в области авиации, военный эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik оценил новинку.

Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и топливозаправщик на его базе получили бортовой комплекс обороны, защищающий от ракет, сообщил главный конструктор АО "Радиоприбор" (входит в КРЭТ "Ростеха") Евгений Глебов.

"Комплексы обороны ставятся на Ил-76МД-90А, а также на новый топливозаправщик Ил-78М-90А. На первом образце топливозаправщика стоит система, которую изготовил разработчик, а Ил-76МД-90А выпускается серийно, поэтому туда мы ставим серийные комплексы обороны", – сказал Глебов, не уточнив названия комплекса.

Он отметил, что разработчиком комплексов является НИИ "Экран", а производит их "Радиоприбор".

Эксперт в области авиации, военный эксперт Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что Ил-76МД-90А – современный многофункциональный самолет, который может использоваться в разных модификациях.

"Ил-76МД-90А – это очень глубокая модернизация тяжелого транспортного самолета Ил-76, основного в армии СССР, и, соответственно, в российской армии. Как транспортник он применяется и в гражданской авиации, и в военной. Если мы берем военное назначение, то самолеты такого класса могут использоваться для перевозки грузов, личного состава, самолет может эксплуатироваться в варианте топливозаправщика, при установке специального оборудования он становится системой дальнего радиолокационного обнаружения. На его базе также делаются командные пункты. Это хороший, объемный самолет, который может подолгу находиться в воздухе", – сказал Дмитрий Дрозденко.

Эксперт напомнил, что защита от ракет и раньше стояла на советских и российских военных самолетах и вертолетах. Она включала в себя устройства, отстреливавшие тепловые "ловушки" для защиты от ПЗРК, а также систему инфракрасных помех "Липа".

Новые комплексы противоракетной защиты, по словам Дмитрия Дрозденко, превосходят не только предыдущие российские системы, но и современные зарубежные аналоги.

"Сейчас у нас уже достаточно давно разработаны комплексы – именно комплексы – противоракетной защиты... Там уже не просто работа против тепловых ракет, но и против лазерных, радиолокационных. Они создают помехи для ракет любого типа во всех диапазонах. Там есть оптико-электронная станция помех, которая "ослепляет" головку ракеты в ультрафиолетовом, инфракрасном, лазерном диапазонах, то есть создает как бы такой щит, создаются также радиолокационные помехи – целый комплекс", – объяснил военный эксперт.

Ил-76МД-90А разработан ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность вождения и десантирования. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.