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РИА Новости

Госдеп заявил, что у России есть проект по разобщению НАТО

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил о якобы наличии у России "параллельного проекта" по разобщению НАТО, но заверил, что ему не быть успешным.

Взамен он предложил РФ сконцентрировать усилия на другой проблеме - наращивании сил Китаем.

"У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Не бывать этому... Россия должна сосредоточиться на реальной проблеме: скрытном наращивании (сил - ред.) Китаем", - написал он в своём Twitter.

Биллингсли возглавлял делегацию США на российско-американских консультациях по вопросам стратегической стабильности, которые прошли в Вене 22-23 июня. С российской стороны на ней присутствовала делегация во главе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Обсуждался вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

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Страны
Китай
Россия
США
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