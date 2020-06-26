Космонавт Падалка заявил о выносе туристов в космос вместо выхода

Космический турист, который собирается выйти в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в 2023 году, без длительных тренировок не сможет там ничего сделать самостоятельно. Об этом рассказал космонавт Геннадий Падалка 25 июня.

Подготовка космонавта длится годами. Он проводит на тренажерах сотни часов, и понятно, что туристы не будут так тщательно готовиться, сказал космонавт «РИА Новости».

«Но в таком случае я бы не назвал это выходом в открытый космос. Это называется вынос туриста в открытый космос», — отметил он.

Если подготовка туриста будет проводиться в сжатые сроки, это станет дискредитацией профессии космонавта, отметил Падалка.

Ранее 25 июня стало известно, что РКК «Энергия» подписала контракт на отправку двух космических туристов на МКС в 2023 году. Один из них планирует выйти в открытый космос, пишет, «Газета.ру» .

Геннадий Падалка — рекордсмен по суммарному времени нахождения в открытом космосе, он провел там 878 дней. Покинул отряд космонавтов в 2017 году.