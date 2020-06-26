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Военное обозрение

Показаны последствия столкновения транспортного самолёта ВВС Испании с птицей

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Источник изображения: Твиттер/24 Squadron RAF, https://twitter.com/OnAviation

В сети появились изображения последствий столкновения военно-транспортного самолёта ВВС Испании с птицей. Сообщается, что четырёхмоторный турбовинтовой транспортник A400M Atlas испанских военно-воздушных сил с регистрационным номером ZM409 поднимался в воздух с военной базы Хетафе под Мадридом.

В момент взлёта с самолётом столкнулась птица, нанеся весьма существенные повреждения передней части фюзеляжа. На опубликованных испанскими лётчиками в Твиттере фотографиях видно, как в районе кабины пилотов буквально оторвана обшивка многотонной машины.

При этом хорошо просматривается след по передней части корпуса, а также то, что столкновение с птицей привело к нарушению целостности электрических цепей военно-транспортного самолёта.

Тем временем в испанском сегменте социальных сетей повреждения, полученные самолётом, обсуждаются весьма активно.

Один из комментариев - от пользователя под ником Carles34:

Вопрос от новичка (не распинайте меня за это): если уж птица может распороть обшивку самолёта таким образом, точно ли самолёт готов к штормовому ветру, песку, экстремальным температурам? Понятно, что скорость увеличивает последствия удара, но тут как-то уж слишком.

Пользователь под ником Gabriel:

Судя по повреждениям, этой птицей вполне мог быть гриф массой кг 10-11.

Как оказалось, это второй за несколько месяцев инцидент, когда самолёт ВВС Испании сталкивается с птицей и получает серьёзные повреждения. Фото после предыдущего случая:

Источник изображения: Твиттер/24 Squadron RAF, https://twitter.com/OnAviation

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Продукция
A400M
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