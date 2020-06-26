Захарова оценила последствия поставок американского оружия Украине

Поставки США оружия Украине усугубляют конфликт в Донбассе. Об этом в четверг, 25 июня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на сообщение пресс-службы посольства США в Киеве о поставках Украине американских вооружений и военного оборудования <…> на общую сумму $60 млн. Наша оценка подобных шагов Вашингтона хорошо известна, она остается неизменной — накачивание ВСУ продукцией военного назначения лишь усугубляет конфликт на юго-востоке страны, подогревая реваншистские настроения киевской «партии войны», — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что присутствие американских военных на Украине противоречит Минским договоренностям, согласно которым Киев должен вывести иностранные формирования со своей территории.

На прошлой неделе посольство Украины в США сообщило, что Киев получит от Вашингтона военное оборудование: рации, боеприпасы, противотанковые ракеты Javelin на сумму более $60 млн для противостояния «российской агрессии».

Кроме того, 17 июня стало известно, что США собираются поставить Украине около 16 патрульных катеров Mark VI, вооружение и военную технику. Общая сумма контракта около $600 млн.

12 июня минобороны США сообщило о намерении предоставить Украине военную помощь в текущем финансовом году в размере $250 млн за проведение реформ.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.