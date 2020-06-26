Самолет аэросъемки на базе Ан-140-100 вышел на этап заводских испытаний

Транспортник Ан-140-100. 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для "Ленты.ру".

Управляющий директор завода им. В. М. Мясищева Александр Горбунов сообщил, что на самолете уже выполнили более половины полетов по программе, работы проходят успешно

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты экспериментального машиностроительного завода им. В. М. Мясищева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") приступили к заводским испытаниям модернизированного самолета Ан-140-100 в варианте для проведения аэросъемки. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ОАК.

"После завершения работ на предприятии по доработке планера и систем самолет был передан на летно-испытательную базу для проведения наземных и летных испытаний", - говорится в сообщении.

Испытания проводятся для подтверждения безопасности и надежности конструкции, а также работоспособности установленного оборудования.

"По окончании этапа предварительных испытаний самолет поступит на специальные летные испытания, которые выполняются ГЛИЦ им. В. П. Чкалова совместно с нашим предприятием. В настоящее время на самолете выполнено более половины полетов по программе, работы проходят успешно", - приводят в корпорации слова управляющего директора завода Александра Горбунова.

Модернизированный для картографической аэросъемки местности самолет Ан-140-100 способен проводить фотосъемку местности с высоким разрешением. Качественные изображения, полученные с самолета, найдут широкое применение в различных сферах деятельности.

Как пояснили в ОАК, исходные аэросъемочные данные в дальнейшем можно будет использовать для оцифровки информации о местности и создания электронных и цифровых карт, пространственных и трехмерных моделей поверхности и дна водоемов, планов шельфа и внутренних водоемов.