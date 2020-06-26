Военно-морской аргумент. "Северный поток-2" достроят под присмотром

США готовы на все, чтобы сорвать масштабный российско-европейский энергетический проект. Однако не все в их силе. Осталось проложить чуть больше 150 километров газопровода, и их прокладку могут подкрепить еще одним весомым аргументом.

Несколько судов "Газпром флота", участвующих в завершении укладки трубы, сопровождают корабли российского ВМФ. Правда, у них свои планы – кто-то будет участвовать в параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Другие направляются на российскую базу в сирийский Тартус.

Так что это не официальный конвой, а скорее некое общее сопровождение. Кстати, к примеру, корвет Черноморского флота "Василий Быков" в море еще и потренируется в выполнении боевых задач. Кто-то назовет происходящее демонстрацией силы, но Россия не нарушает никаких конвенций. Вопрос в другом: исключить возможность провокаций. И не важно, с чьей стороны.

На протяжении последних лет Вашингтон последовательно пытается сорвать реализацию проекта и навязать Европе собственный газ. И еще неизвестно, по какой цене, и с какими гарантиями своевременной доставки. Впрочем, позиция главного выгодоприобретателя от "Северного потока-2" – Германии – остается прежней. Проект ей нужен и он носит чисто экономический характер, заявляют в Берлине. Это очень злит США и лично Дональда Трампа. Одним из последних аргументов американцев стало введение санкций в отношении участников проекта. Любых, а не только российских и немецких.

В результате пришлось сменить судно-трубоукладчик. Теперь этой работой займется "Академик Чарский". Судно осталось дооснастить и оттранспортировать на место. Ну и получить разрешение Датского энергетического агентства. Недавно корабль сменил владельца. Скорее всего, чтобы избежать санкций. В Москве рассчитывают, что газопровод будет запущен в начале 2021 года.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik