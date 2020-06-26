Минобороны Японии объяснило отказ от размещения американской системы ПРО

ТОКИО, 25 июн — РИА Новости. В Японии объяснили, почему отказались размещать на своей территории американскую систему ПРО Aegis Ashore, о чем стало известно накануне.

"Мы поняли, что не сможем контролировать, куда упадет ракетный ускоритель. <...> Это единственная причина", — заявил министр обороны страны Таро Коно.

Он признал, что до этого правительство убеждало местных жителей, что сможет контролировать траекторию падения и защитит жилые кварталы, но все-таки выяснилось, что это не так.

При этом Коно отметил, что угроза со стороны Северной Кореи все еще сохраняется — "у нее так много баллистических ракет", поэтому в Токио продолжат думать, как защитить население.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности нанести превентивный удар, министр сказал, что важно определить точную терминологию — что имеется в виду, как это сочетается с международным правом. "Я не думаю, что превентивный удар — это правильная концепция", — добавил Коно.

Решение о размещении на территории Японии двух американских наземных комплексов Aegis Ashore правительство приняло в 2017 году на фоне продолжавшихся пусков северокорейских ракет. Их планировалось развернуть в префектурах Акита на северо-западе и Ямагути на юго-западе страны. В таком случае, как ожидалось, радиус их действия мог бы покрыть всю Японию. Стоимость каждой установки оценивалась в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов), а введение в строй планировалось до 2023 года.

Россия неоднократно давала понять, что такие намерения Японии не улучшают обстановку в сфере стратегической стабильности в регионе и не могут не учитываться при ведении переговоров с Токио по проблематике мирного договора.