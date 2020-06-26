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РИА Новости

В Совфеде оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу

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Здание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Россия зеркально отреагирует на размещение дополнительного воинского контингента США в Польше, заявил РИА Новости в четверг сенатор Алексей Кондратьев.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Польша заявила, что готова финансировать нахождение американских войск на своей территории и предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы - порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Причем это предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.

"У нас меры принимаются зеркально. В военной науке есть понятие - количественно-качественное соотношение", - отметил политик.

"Поэтому, обеспечивая вопрос обороноспособности, в любом случае, меры (Россией – ред.) будут приняты сообразно складывающейся обстановке", - заключил Кондратьев.

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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