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РИА Новости

ГП закупила телефоны для секретных переговоров по 170 тысяч рублей каждый

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Смартфон
Смартфон.
Источник изображения: © Фото : Pixabay License/Pexels

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ закупила 10 сотовых телефонов с криптографической защитой конфиденциальной информации по цене более 170 тысяч рублей за каждый, следует из данных портала госзакупок.

Контракт на сумму более 1,7 миллиона рублей заключен с ФГУП "Научно-технический центр "Атлас", который специализируется на криптографической защите информации.

Согласно условиям контракта, в срок до 31 августа заказчик ожидает поставки 10 комплексов "М-633С" или "М-633С-01". Уточняется, что это специальные сотовые телефоны, "предназначенные для обеспечения гарантированной криптографической защиты конфиденциальной информации… с вариантом использования – режим закрытой, засекреченной речевой связи".

"Поставляемый специальный сотовый телефон соответствует требованиям ФСБ России к шифровальной аппаратуре и может использоваться для шифрования информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну", - говорится в договоре.

Среди технических характеристик: вес 140 граммов, память - не более тысячи абонентов, телефон способен включиться после полугодового простоя, "невозможность использования телефона другим лицом в случае его утраты".

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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