Войти
Интерфакс-АВН

Москва и Вашингтон намерены обсудить риски появления оружия в космосе

111
0
0
Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Москва и Вашингтон договорились в ходе недавних переговоров в Вене о сотрудничестве по ряду вопросов в сфере контроля над вооружениями, в том числе в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Были определены некоторые темы для дальнейшего обсуждения в двустороннем формате. В частности, подтверждена договоренность, достигнутая в ходе предыдущего раунда стратдиалога в январе, о проведении встречи по космической тематике. Профильные эксперты должны будут заняться всем комплексом вопросов, связанных с безопасностью в космосе, включая риски появления оружия в космическом пространстве", - сказала она в четверг в ходе онлайн-брифинга.

Кроме того, по словам Захаровой, "на консультациях в Вене было условлено о проведении встреч экспертов по тематике военных доктрин и ядерных стратегий, в том числе вопросов, связанных с применением ядерного оружия".

Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что "еще одна перспективная тема - обсуждение вопросов верификации и транспарентности". "В ее рамках предстоит сверить соответствующие подходы сторон и попытаться найти возможности для их сопряжения", - сказала дипломат.

"Это, конечно, непростая задача, поскольку наши взгляды на этот блок вопросов серьезно расходятся", - подчеркнула Захарова.

Она сообщила, что в ходе консультаций в Вене "стороны также условились провести экспертное рассмотрение вопросов, связанных со всеми видами вооружений, способных решать стратегические задачи и оказывать влияние на стратегическую стабильность". "Речь идет о тех средствах, которые сейчас не охвачены международными ограничительными режимами", - уточнила Захарова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
17.01.2020
США заключили контракт на создание гиперзвукового оружия на $31,9 млн
22.03.2019
Оправдание для США: что B-52 делают у границ РФ
04.04.2018
Американский эксперт рассказал, для чего нужно сотрудничество России, Китая и США
27.04.2016
Россия и гонка вооружений
27.11.2013
Сбалансированная и мобильная
13.02.2013
Американская экономия на ядерных силах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.06 01:12
  • 1
Названа причина возгорания «Бумеранга» после парада Победы
  • 26.06 01:08
  • 5
Беспилотники для военных активно создаются в России - Ростех
  • 26.06 00:59
  • 14
Учёные заявили о создании прототипа квантового радара. Системы РЭБ могут стать бесполезными
  • 26.06 00:34
  • 4
По гитлеровским лекалам
  • 25.06 21:40
  • 12
Архитектор храма ВС России рассказал о судьбе мозаики со Сталиным
  • 25.06 21:38
  • 8
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 25.06 20:56
  • 1
Подарок АНБ и ЦРУ
  • 25.06 19:35
  • 4
"Без ограничений". Военный эксперт о беспилотном аппарате "Посейдон"
  • 25.06 19:33
  • 37
Американские читатели: вижу, русские все еще летают на антиквариате!
  • 25.06 19:30
  • 75
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 25.06 19:30
  • 4
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 25.06 19:15
  • 68
Где забуксовала «Армата»
  • 25.06 19:11
  • 24
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 25.06 19:01
  • 11
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 25.06 18:53
  • 6
Импортозамещение невозможно – банкиры России