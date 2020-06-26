Москва и Вашингтон намерены обсудить риски появления оружия в космосе

Москва. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Москва и Вашингтон договорились в ходе недавних переговоров в Вене о сотрудничестве по ряду вопросов в сфере контроля над вооружениями, в том числе в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Были определены некоторые темы для дальнейшего обсуждения в двустороннем формате. В частности, подтверждена договоренность, достигнутая в ходе предыдущего раунда стратдиалога в январе, о проведении встречи по космической тематике. Профильные эксперты должны будут заняться всем комплексом вопросов, связанных с безопасностью в космосе, включая риски появления оружия в космическом пространстве", - сказала она в четверг в ходе онлайн-брифинга.

Кроме того, по словам Захаровой, "на консультациях в Вене было условлено о проведении встреч экспертов по тематике военных доктрин и ядерных стратегий, в том числе вопросов, связанных с применением ядерного оружия".

Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что "еще одна перспективная тема - обсуждение вопросов верификации и транспарентности". "В ее рамках предстоит сверить соответствующие подходы сторон и попытаться найти возможности для их сопряжения", - сказала дипломат.

"Это, конечно, непростая задача, поскольку наши взгляды на этот блок вопросов серьезно расходятся", - подчеркнула Захарова.

Она сообщила, что в ходе консультаций в Вене "стороны также условились провести экспертное рассмотрение вопросов, связанных со всеми видами вооружений, способных решать стратегические задачи и оказывать влияние на стратегическую стабильность". "Речь идет о тех средствах, которые сейчас не охвачены международными ограничительными режимами", - уточнила Захарова.