Эксперт: отказ Японии по американской ПРО означает только одно

Минобороны Японии объяснило отказ от размещения американской системы ПРО Aegis Ashore. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал решение японской стороны.
В Японии объяснили, почему отказались размещать на своей территории американскую систему ПРО Aegis Ashore, о решении стало известно накануне.
"Мы поняли, что не сможем контролировать, куда упадет ракетный ускоритель. ... Это единственная причина", – цитирует слова министра обороны страны Таро Коно РИА Новости.
Он признал, что до этого правительство убеждало местных жителей, что сможет контролировать траекторию падения и защитит жилые кварталы, но выяснилось, что это не так.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин поделился мнением по поводу отказа японской стороны от размещения американских комплексов.
По его словам, в сложившихся условиях японское правительство приняло сбалансированное решение.
Решение о размещении на территории Японии двух американских наземных комплексов было принято в 2017 году на фоне продолжавших пусков северокорейских ракет. Их планировалось развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. Как ожидалось, радиус их действия мог бы покрыть всю Японию. Стоимость каждой установки оценивалась в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов), а введение в строй планировалось до 2023 года.
Россия неоднократно давала понять, что такие намерения Японии не улучшают обстановку в сфере стратегической стабильности в регионе и не могут не учитываться при ведении переговоров с Токио по проблематике мирного договора.