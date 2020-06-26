Эксперт: отказ Японии по американской ПРО означает только одно

Минобороны Японии объяснило отказ от размещения американской системы ПРО Aegis Ashore. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал решение японской стороны.

В Японии объяснили, почему отказались размещать на своей территории американскую систему ПРО Aegis Ashore, о решении стало известно накануне.

"Мы поняли, что не сможем контролировать, куда упадет ракетный ускоритель. ... Это единственная причина", – цитирует слова министра обороны страны Таро Коно РИА Новости.

Он признал, что до этого правительство убеждало местных жителей, что сможет контролировать траекторию падения и защитит жилые кварталы, но выяснилось, что это не так.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин поделился мнением по поводу отказа японской стороны от размещения американских комплексов.

"В Токио понимают, что размещение американской системы ПРО самой Японии ничего не даст: система будет работать на безопасность Соединенных Штатов, при этом удар по системе ПРО в случае военных действий всегда наносится в первую очередь. Поэтому отказ Японии от размещения американской системы ПРО – это отказ от того, чтобы стать первоочередной целью для ракет в случае начала военного конфликта. Поскольку американцы всегда стараются сделать так, чтобы воевать на чужой территории или с чужой территории, то подобная ситуация их очень устраивала. Решение японского правительства означает только одно: они снизили риски для безопасности своей страны", – сказал Алексей Подберезкин.

По его словам, в сложившихся условиях японское правительство приняло сбалансированное решение.

"Это очень разумное решение. Если уж Япония захочет защищаться, то она может это сделать своими средствами ПРО. Или теми, которые она может приобрести и которые будут находиться под национальным командованием, а не те, которые - под командованием США", – отметил эксперт.

Решение о размещении на территории Японии двух американских наземных комплексов было принято в 2017 году на фоне продолжавших пусков северокорейских ракет. Их планировалось развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. Как ожидалось, радиус их действия мог бы покрыть всю Японию. Стоимость каждой установки оценивалась в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов), а введение в строй планировалось до 2023 года.

Россия неоднократно давала понять, что такие намерения Японии не улучшают обстановку в сфере стратегической стабильности в регионе и не могут не учитываться при ведении переговоров с Токио по проблематике мирного договора.