На всякий случай. ВВС США заявили о "перехвате" российских Ил-38 у Аляски

Первый серийный противолодочный самолет Ил-38Н во время торжественной передачи представителям морской авиации ВМФ России.

МОСКВА, 25 июня/ Радио Sputnik. Истребители F-22 ВВС США при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers выполнили перехват двух российских противолодочных самолетов Ил-38 у Аляски, сообщило командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Пятый раз за месяц NORAD продемонстрировало нашу готовность и способность защищать родину, перехватив российские военные самолеты, вошедшие в нашу опознавательную зону ПВО Аляски", - приводятся в Twitter слова командующего NORAD генерала Терренса О'Шонесси.

Отмечается, что российские Ил-38 оставались в международном воздушном пространстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российские истребители перехватили бомбардировщики США над Охотским морем.