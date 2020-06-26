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РИА Новости

На всякий случай. ВВС США заявили о "перехвате" российских Ил-38 у Аляски

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Первый серийный противолодочный самолет Ил-38Н во время торжественной передачи представителям морской авиации ВМФ России
Первый серийный противолодочный самолет Ил-38Н во время торжественной передачи представителям морской авиации ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 25 июня/ Радио Sputnik. Истребители F-22 ВВС США при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers выполнили перехват двух российских противолодочных самолетов Ил-38 у Аляски, сообщило командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Пятый раз за месяц NORAD продемонстрировало нашу готовность и способность защищать родину, перехватив российские военные самолеты, вошедшие в нашу опознавательную зону ПВО Аляски", - приводятся в Twitter слова командующего NORAD генерала Терренса О'Шонесси.

Отмечается, что российские Ил-38 оставались в международном воздушном пространстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российские истребители перехватили бомбардировщики США над Охотским морем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
KC-135
Ил-38
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