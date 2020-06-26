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Известия.ru

В МИД России напомнили Польше об издержках «прифронтового государства»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Польша с появлением американских войск на своей территорией должна осознавать издержки статуса «прифронтового государства». Об этом в четверг, 25 июня, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Видимо, следует исходить из того, что если в Варшаве осознанно хотят закрепиться в статусе прифронтового государства путем приема на своей территории иностранных сил на постоянной основе, то, наверное, осознают все издержки, связанные с этим. В том числе для собственной безопасности», — приводит ТАСС слова Грушко.

Ранее 25 июня Грушко отметил, что Москва будет наблюдать за действиями США в контексте соблюдения основополагающего акта Россия–НАТО.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о планах перебросить часть американских войск из Германии в Польшу и сказал, что это станет «сильным сигналом» для России.

В свою очередь глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что Россия ответит на переброску американских войск в Польшу, и «станет хуже всем».

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с «Известиями» допустил, что переброска американского военного контингента в Польшу может позволить США разместить там свое ядерное оружие.

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