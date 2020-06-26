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РИА Новости

В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета

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Пилотажная группа "Стрижи"
Пилотажная группа "Стрижи".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

КАЗАНЬ, 25 июн – РИА Новости. Один из самых миниатюрных индикаторов, отображающих информацию о двигателе на боевом самолете, создан в России, сообщил журналистам генеральный директор Казанского приборостроительного конструкторского бюро (КПКБ, входит в КРЭТ Ростеха) Илдус Курбиев.

"Резервный многофункциональный индикатор (МФИ) является ярким примером развития современного пилотажно-навигационного оборудования и индикаторов, выполненный с применением последних тенденций технологии и отображающий графическую, цифровую и буквенную информацию на полноцветном ЖК-дисплее. На сегодняшний день имеющийся вариант исполнения изделия является одним из самых миниатюрных в России", - сказал Курбиев.

По его словам, несмотря на небольшие размеры, индикатор отображает целый массив данных: обороты двигателей (два канала), температура выхлопных газов (два канала), напряжение бортовой сети (два канала), полетное время. "В отличие от конкурентов, конструкция и программное обеспечение изделия позволяет доработать МФИ как в части каналов информационного обмена (расширение функционала), так и в части взаимодействия с различными типами ЖК-дисплеев, которые, в свою очередь, могут иметь различное количество и назначение кнопочных переключателей, что облегчает адаптацию МФИ для отображения информации в соответствии с задачами заказчика", - отметил Курбиев.

Он отметил, что на сегодняшний день идет предсерийное производство, применяется это оборудование на самолетах АО "РСК "МиГ".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КРЭТ
МиГ РСК
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