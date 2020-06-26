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Российская газета

Небоевые потери: китайский ударный беспилотник CH-4B разбился в Алжире

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Источник изображения: rg.ru

Алжирская армия лишилась в четверг ударного беспилотного летательного аппарата CH-4B. Дрон был потерян в ходе выполнения задания на северо-востоке страны.

Оператор, управлявший БПЛА, по какой-то причине не заметил высоковольтную линию электропередачи. После столкновения с проводами беспилотник получил повреждения и рухнул на землю.

Эта первая крылатая машина такого типа, потерянная военными данного африканского государства после начала их эксплуатации в 2018 году.

CH-4B выпускаются китайской корпорацией China Aerospace Science and Technology Corporation. Они оборудованы современной всесуточной прицельной системой.

При собственной массе в 1330 кг они могут нести 345 кг различной нагрузки, в том числе корректируемые высокоточные бомбы и ракеты. Максимальная скорость - 230 км/ч. Он может находиться в воздухе не менее 30 часов.

Дроны данной модели ранее активно применялись в ходе боевых действий в Ираке и Йемене. Известно, что военно-воздушные силы Саудовской Аравии использовали такие аппараты против хуситов". В СМИ сообщалось о потерях данных беспилотников, в том числе в результате так называемого дружественного огня.

Также алжирская армия эксплуатирует менее крупные многоцелевые CH-3, изготовляемые той же корпорацией. Кроме того, в Объединенных Арабских Эмиратах приобретены ударные Yabhon двух модификаций.


Алексей Моисеев

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Алжир
Ирак
Йемен
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