Ремонт атомной глубоководной станции АС-31 откладывается

Как сообщило 25 июня 2020 года информационное агентство ТАСС, работы по восстановлению поврежденного 1 июля 2019 года при пожаре атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 (неофициальное название "Лошарик") перенесены на 2021 год. Об этом ТАСС сообщили два источника.

Атомная глубоководная станция 1-го ранга АС-31 проекта 10831. Район Северодвинска (с) Top Gear

"В этом году операция по выгрузке активной зоны реактора на спецподлодке "Лошарик" проводиться не будет, она перешла на 2021 год. Первым в очереди на такую операцию в Центре судоремонта (ЦС) "Звездочка" стоит старый аппарат АС-15", - сказал один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию, отметив, что "АС-31 - не первый в очереди на выгрузку активной зоны и последующий ремонт".

В пресс-службе "Звездочки" не стали комментировать ТАСС предоставленную источниками информацию.

"Лошарик" был доставлен для ремонта в ЦС "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) осенью 2019 года.

Минобороны 2 июля 2019 года сообщило, что на военном научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар, из-за которого погибли 14 офицеров-подводников. Аппарат доставили на военно-морскую базу в Североморске, где начала работу комиссия по расследованию причин катастрофы.

АС-31 и АС-15

О существовании секретной подлодки АС-31 стало известно в 2003 году из публикации газеты "Корабел", выпускаемой заводом "Севмаш", где был построен аппарат. В этой же статье было упомянуто неофициальное название "Лошарик". По версии издания, рабочие прозвали так новую подлодку из-за того, что ее прочный корпус из нескольких шарообразных отсеков внешне напоминал сделанную из шариков игрушечную лошадку - героя популярного в 1970-1980 годы мультфильма. По данным открытых источников подлодка АС-31 относится к проекту 1083, была спущена на воду в 2003 году.

Глубоководный аппарат АС-15, ремонт которого начнется раньше "Лошарика", по данным открытых источников, является второй спецподлодкой проекта 1910 "Кашалот", спущенной на воду в 1983 году. АС-15 в 2000 году был привлечен к операции по поиску и спасению затонувшей подлодки "Курск". Как и "Лошарик", АС-15 находится в ведении Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ.