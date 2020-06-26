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Четвертый самолет МС-21-300 получил окраску и пассажирский салон

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Как сообщило АО "Объединенная авиастроительная корпорация", 25 июня 2020 года четвертый опытный самолет МС-21-300 (серийный номер 21006/МС.0006, регистрационный номер 73056), окрашенный на ульяновском предприятии "Спектр-Авиа", вернулся на аэродром "Раменское" (Жуковский, Московской области), где продолжит полеты в рамках программы сертификационных испытаний.

Пассажирский салон, установленный на четвертом опытном самолете МС-21-300 (серийный номер 21006/МС.0006, регистрационный номер 73056) (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Самолет оснащён пассажирским салоном с максимальной вместимостью - 211 кресел экономического класса. Особенность салона - увеличенная ширина кресел и минимальная ширина прохода. Максимально плотная компоновка выбрана для проведения на этой машине сертификационных испытаний пассажирской кабины, в том числе - на аварийное покидание самолёта.

В настоящее время в салоне установлено 172 пассажирских кресла, контрольно-измерительная аппаратура и рабочие места инженеров-испытателей. Перед проведением испытаний пассажирской кабины будет проведён демонтаж испытательного оборудования и установлены недостающие до полной компоновки кресла.

Преимущество самолета МС-21 - самый широкий в своем классе фюзеляж. Это позволяет заказчикам выбирать компоновку с увеличенным проходом или с более комфортными креслами. В частности, максимально плотная компоновка салона МС-21-300 рассчитана, в первую очередь, на авиакомпании-лоукостеры.

Четвертый опытный самолет МС-21-300 (серийный номер 21006/МС.0006, регистрационный номер 73056) после завершения окраски в цеху ООО "Спектр-Авиа". Ульяновск, июнь 2020 года (с) АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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Страны
Россия
Компании
ОАК
Проекты
2020-й год
МС-21
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