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bmpd.livejournal.com

К угрозе иранских ракет добавляются и иранские истребители

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Государственный секретарь США Майк Помпео решил подрядиться рекламным агентом АО "Рособоронэкспорт" и в своем аккаунте в Twitter опубликовал устрашающую инфографику, где продемонстрированы радиусы боевого применения истребителей Су-30СМ российского и J-10 китайского производства, которые, по мнению Государственного департамента США, может приобрести Иран после скорого отмены в октябре эмбарго ООН на поставки оружия.

(с) Государственный секретарь США

"С этими смертоносными самолетами Европа и Азия могут оказаться в перекрестии Ирана. США никогда этого не допустят" - заявил Помпео (в качестве источника данных прямо приводится "Рособоронэкспорт").

Со стороны bmpd напомним, что запреты на поставку Ирану (а также на закупку у Ирана) вооружения и военной техники, подпадающей под учет Регистра обычных вооружений ООН, были установленны Резолюциями Совета Безопасности ООН № 1747 (2007 год) и № 1929 (2010 год).

Принятая 20 июля 2015 года Резолюция Совета Безопасности ООН № 2231, закрепляющая в международном юридическом поле Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД - "ядерная сделка"), отменяла все международные санкционные меры против Ирана, введенные Советом Безопасности ООН с 2006 года. Однако эта Резолюция сохранила запреты на поставки в Иран вооружения и военной техники, подпадающей под учет Регистра обычных вооружений ООН, (практически повторяя Резолюцию № 1929) сроком на пять лет и ракетного вооружения и ракетных технологий сроком на восемь лет. Срок запрета на поставки в Иран вооружения и военной техники, подпадающей под учет Регистра обычных вооружений ООН, истекает 18 октября 2020 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
J-10
Су-30
Компании
ООН
РОЭ
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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