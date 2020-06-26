Двое космических туристов отправятся на МКС в 2023 году

Подписан контракт на отправку двух космических туристов на МКС в 2023 году. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в «РКК Энергия».

«Между РКК «Энергия» и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля «Союз МС» на российский сегмент Международной космической станции (МКС)», — говорится в заявлении.

Планируется, что один из участников этого полета выйдет в открытый космос в сопровождении профессионального российского космонавта.

С 2001 по 2009 год РКК «Энергия» и Роскосмосом по контрактам со Space Adventures было выполнено восемь краткосрочных полетов на МКС.

В июне 2019 года в Space Adventures сообщили, что будут отправлять космических туристов на корабле Starliner производства компании Boeing.

Частная компания «КосмоКурс» в мае 2019 года приступила к испытаниям своей ракето-космической техники для суборбитального туризма.